Memphis Garrett parle des plans de mariage d’Abbott pour Noël et s’il reviendra à la télé-réalité (exclusif)

Cela fait bien plus d’un an que les fans de Big Brother ont pu voir bon nombre de leurs invités préférés revenir pour la deuxième saison des All-Stars. Depuis la finale d’octobre 2020, Memphis Garrett, qui a initialement participé à Big Brother 10, a apporté des changements de vie assez importants. Non seulement il développe son entreprise d’accueil, Garrett Hospitality Group, mais il est également sur le point de se marier avec son collègue concurrent de Big Brother 22, Christmas Abbott. Qu’est-ce que Memphis a fait depuis ? Et a-t-il des aspirations pour revenir à la télé-réalité? PopCulture.com a récemment discuté avec Memphis de la vie après BB22 et il ne s’est pas retenu.

Tout d’abord, la vie de Memphis après Big Brother 22 a changé de façon exponentielle maintenant qu’il a Noël à ses côtés. Le couple a annoncé ses fiançailles en juin de cette année. Memphis et Christmas ont concouru côte à côte dans la série CBS, mais ils n’ont formé de lien romantique qu’à la fin de la saison. L’ancienne star de télé-réalité a noté qu’il avait lancé l’idée d’avoir un showmance avec Noël lors d’une interview avec Entertainment Tonight, mais il n’a jamais pensé que leurs chemins se seraient connectés. Cependant, après avoir passé du temps avec elle à l’extérieur de la maison, il savait qu’elle était faite pour lui.

« Une fois que j’ai passé du temps avec elle, je me suis dit ‘C’est, c’est ma future femme, littéralement sans aucun doute.’ C’est donc une chose très intéressante », a-t-il expliqué. « Et c’est une dynamique que je ne peux pas vraiment … Je dois mettre le doigt dessus, mais le monde devait définitivement l’aligner d’une certaine manière pour nous mettre ensemble dans cette maison. Je ne faisais pas partie de n’importe quelle télé-réalité pendant des années 10. J’étais sur Big Brother puis j’ai évolué et j’ai fait ma carrière et je ne serais jamais revenu en arrière sans COVID, sans la fermeture de mes restaurants, là-bas Je n’aurais pas pu revenir en arrière. Alors, c’est tellement fou comment le monde fonctionne. «

Tout en rattrapant Memphis, il a également partagé quelques détails sur les prochaines célébrations du mariage du couple, y compris le fait qu’ils ont l’intention de se marier en mai 2022. En raison de son expérience dans la création de marques et d’expériences, c’est lui qui prend les rênes de la planification du mariage. . Memphis a annoncé qu’ils devaient bientôt avoir leur première dégustation à Savannah, en Géorgie, où ils échangeront leurs vœux. Il a ajouté: « Alors nous avançons, mais je suis très particulier avec tout ça. Elle ne l’est pas autant, alors je m’amuse à le faire. Moi et Noël … cette femme a été faite pour moi , et il y a quelque chose là-bas que je n’aurais jamais pensé trouver, et je l’ai, et j’ai tellement hâte de passer le reste de ma vie avec Noël. »

Considérant que Memphis a une longue histoire avec le genre de la télé-réalité, envisage-t-il de revenir dans ce monde à l’avenir? Selon lui, il se concentre sur la planification de mariages et la croissance de Garrett Hospitality Group. Il renforce son entreprise en pleine croissance en ouvrant cette année deux restaurants dans la région de la Floride. Donc, il a définitivement les mains pleines.

Bien qu’il prenne peut-être du recul par rapport à la télé-réalité, pour le moment, Memphis a un message qu’il souhaite partager avec les fans de Big Brother. Il comprend qu’il y aura toujours un niveau de critique auquel les télé-réalités devront faire face, mais lorsqu’il s’agit d’envoyer des messages haineux et des menaces de mort, c’est un problème totalement différent et qui doit être résolu. Il a expliqué: « Je pense qu’aller de l’avant lorsque ces fans regardent des émissions comme celle-ci, ils doivent comprendre que tous ces gens sont humains. » Même s’il doit faire face à cette négativité, il sait garder les choses en perspective.

« Vous devez juste réaliser que ces gens doivent passer par des trucs pour écrire des trucs fous à des gens qu’ils ne connaissent pas », a poursuivi Memphis. « Regardez, je suis qui je suis. Et les gens qui me connaissent, me connaissent, si les gens qui ne me connaissent pas et ne me regardent qu’à la télé, ils ont un point de vue différent. Mais, si vous me voyez dans la rue, dites bonjour , donnez-moi un high five. Je vous le rendrai, c’est sûr. «