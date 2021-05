Memphis Grizzlies bat les Pélicans de la Nouvelle-Orléans (115-110)

05/11/2021 à 05:21 CEST

Memphis Grizzlies a été imposé comme un local pour Pélicans de la Nouvelle-Orléans 115-110 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs de Memphis Grizzlies ont remporté la victoire à domicile contre Rapaces de Toronto 99-109, complétant une séquence de quatre victoires consécutives lors de leurs cinq derniers matchs, tandis que les Pélicans de la Nouvelle-Orléans ont également battu Charlotte frelons par 110-112. Memphis GrizzliesAprès le match, il est actuellement hors des positions Play-off avec 35 matchs gagnés sur 68 joués. Pour sa part, Pélicans de la Nouvelle-Orléans il serait exclu des Play-offs avec 31 matchs gagnés sur 69 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier trimestre, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé un 11-2 partiel au cours du trimestre pour conclure avec un 36-31. Plus tard, au deuxième quart, l’équipe locale a augmenté sa différence, en fait, l’équipe a réalisé une autre course de 10-1 au cours du quart et a eu une différence maximale de 14 points (71-57) au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel. de 35-28. Après cela, les joueurs se sont immobilisés avec un 71-59 dans la lumière.

Au cours du troisième quart, il y a eu un retour des joueurs locaux, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-1 et ont atteint une différence de huit points (78-86) jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 15-29. (et un 86-88 au total). Enfin, au cours du dernier quart, il y a eu un retour de l’équipe locale, la différence a augmenté à un maximum de neuf points (106-97), et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 29-22. Après tout cela, le match s’est conclu sur un résultat final de 115-110 pour les locaux.

Au cours de la réunion, les actions de Jonas Valanciunas Oui Ruisseaux Dillon, qui a obtenu 20 points, deux passes et 11 rebonds et 23 points, deux passes et quatre rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Nickeil Alexander-Walker Oui Willy Hernangomez, avec 18 points, six passes et trois rebonds et 15 points, quatre passes et huit rebonds respectivement.

Dans le prochain affrontement NBA Memphis Grizzlies va affronter Mavericks de Dallas dans le Fedexforum, lors de la prochaine réunion, Pélicans de la Nouvelle-Orléans jouera contre Mavericks de Dallas dans le Centre American Airlines. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.