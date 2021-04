Memphis Grizzlies bat les Portland Trail Blazers (113-120)

26/04/2021 à 01:20 CEST

Memphis Grizzlies a été imposé à Portland Trail Blazers en tant que visiteur par 113-120 dans un nouveau tour de la NBA. Au tour précédent, les joueurs des Portland Trail Blazers ont perdu à domicile contre Memphis Grizzlies par 128-130, donc après le match, ils ont ajouté un total de six défaites consécutives. De leur côté, les Memphis Grizzlies vaincus à l’extérieur Portland Trail Blazers 128-130, complétant une séquence de trois victoires consécutives au cours des cinq derniers matchs. Memphis Grizzlies, après le match, il reste pour l’instant hors des positions Play-off avec 31 victoires en 59 matchs joués, tandis que Portland Trail BlazersAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des Play-off avec 32 matchs gagnés sur 60 joués. Suivez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier trimestre Memphis Grizzlies était le principal leader du pavillon, en fait, l’équipe a obtenu un partiel dans ce quart-temps de 10-2 et a atteint une différence de huit points (2-10) et a terminé avec un 20-23. Après cela, au deuxième trimestre Memphis Grizzlies a réussi à se distancer sur le tableau de bord, en fait, l’équipe a réalisé un autre 10-2 partiel au cours du quart et a augmenté l’écart à un maximum de 14 points (44-58) au cours du quart, qui s’est terminé par un résultat partiel de 27- 35. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un 47-58 à l’électronique.

Au cours du troisième quart, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer à nouveau dans la lumière, a eu une différence maximale de 16 points (55-71) et a conclu avec un résultat partiel de 31-32 et un total de 78-90. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les joueurs de l’équipe locale ont de nouveau réduit les distances à la lumière, en fait, ils ont réalisé un partiel de 14-2, bien que ce ne soit pas suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 35-30. . Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat de 113-120 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, Memphis Grizzlies a remporté la victoire grâce à 28 points, trois passes et huit rebonds de JA Morant et les 21 points, deux passes et 10 rebonds de Jonas Valanciunas. Les 16 points, cinq passes et 19 rebonds de Jusuf Nurkic et les 27 points, trois passes et deux rebonds de Cj Mccollum ils n’étaient pas assez pour Portland Trail Blazers A remporté le match.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Memphis Grizzlies sera contre Pépites de Denver dans le Ball Arena, lors de la prochaine réunion, Portland Trail Blazers tu verras les visages avec Indiana Pacers dans le Bankers Life Fieldhouse. Consultez le calendrier complet de la NBA.