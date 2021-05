Memphis Grizzlies bat les Sacramento Kings (107-106)

15 mai 2021 à 05:53 CEST

Memphis Grizzlies a réussi à gagner à domicile contre Kings de Sacramento par 107-106 lors d’une nouvelle journée NBA. Les locaux viennent de remporter la victoire à domicile contre Kings de Sacramento 116-110, donc après ce résultat, ils ont ajouté un total de six victoires consécutives, tandis que les visiteurs ont subi une défaite à l’extérieur avec Memphis Grizzlies 116-110, complétant une séquence de trois défaites consécutives à leurs cinq derniers matchs. Memphis GrizzliesAprès le match, il reste pour le moment en dehors des play-offs avec 38 matchs gagnés sur 71 joués. Pour sa part, Kings de Sacramento il serait exclu des play-offs avec 31 victoires en 71 matchs disputés. Suivez le classement de la NBA après le match.

Le premier quart a eu des alternances sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu une course de 13-2 au cours du quart pour terminer avec un résultat de 29-25. Après cela, au cours du deuxième quart, il y a eu un retour de la main des joueurs de l’équipe visiteuse, en fait, ils ont réalisé un partiel dans ce quart-temps de 15-2 et ont eu une différence maximale de sept points (42-49) au cours du quart. , qui s’est conclu par un résultat partiel de 24-32. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 53-57 points avant la pause.

Au troisième trimestre encore, il y a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord, qui se sont terminés par un résultat partiel de 26-19 et un résultat global de 79-76. Enfin, le dernier quart a de nouveau présenté les deux équipes, avec des alternances sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 28-30. Après tout cela, les joueurs ont fermé l’e-mail du match avec un résultat de 107-106 en faveur de Memphis Grizzlies.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Justise Winslow Oui Xavier Tillman pour leurs contributions à l’équipe, après avoir obtenu 25 points, quatre passes et 13 rebonds et 16 points, une passe et 10 rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Louis roi Oui Damian Jones, avec 27 points, trois passes et neuf rebonds et 17 points, trois passes et 11 rebonds respectivement.

Au prochain tour de la NBA, Memphis Grizzlies tu verras les visages avec Guerriers de l’état d’or dans le Centre de poursuite, lors de la prochaine réunion, Kings de Sacramento va affronter Jazz de l’Utah dans le Centre d’or 1. Consultez le calendrier complet de la NBA.