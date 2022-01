Memphis Grizzlies de Ja Morant : la meilleure équipe de la NBA

Grizzly de Memphis C’est l’équipe la plus en forme de la NBA en ce moment. Celle qui est à la mode à elle seule de par son jeu spectaculaire, ses belles performances et la confirmation de la naissance d’une nouvelle star : Ja morant.

Cette dernière aube, ils ont remporté leur dixième victoire consécutive, ce qui les place pratiquement à égalité pour la troisième place de la Conférence Ouest avec Jazz de l’Utah (28-13 pour ceux de Salt Lake City et 29-14 pour ceux du Tennessee) et placent 3,5 victoires derrière la tête du classement détenu par les Phoenix Suns. Et les Grizzlies ont battu hier Guerriers de l’état d’or dans le deuxième match de Los de la Bahía après le retour de Klay Thompson à la compétition. À l’heure actuelle, ils sont complètement imparables dirigés par un Ja morant qui s’est lancé dans la lutte pour le MVP de la saison à part entière.

Les Grizzlies ont remporté deux des trois matchs qu’ils ont disputés contre les Warriors cette année. Ils ont battu les Suns un sur deux et ont remporté les matchs qu’ils ont joués contre les Jazz et les Brooklyn Nets. Ils sont très dangereux et ils vont être en playoffs (comme ils l’ont démontré l’an dernier justement en éliminant Golden State dans le play-in).

Une autre nuit magique de Ja Morant

Ainsi, les Grizzlies ont battu les Warriors 116-108 avec 29 points (11 sur 23 du field goal) et 8 passes décisives de Ja Morant. Tyus Jones et Ziaire Williams ont contribué 17 points par tête et Jaren Jackson Jr. est passé à 13 points et 11 rebonds. Du côté des Warriors, Thompson a rejoué vingt minutes et a terminé avec 14 points. Stephen Curry a terminé le match avec un triple-double de 27 points, 10 passes et 10 rebonds.