Memphis Grizzlies et une nuit à oublier: perte et blessure de Morant

Ja morant a dû se retirer de la réunion entre Grizzlies de Memphis et Hawks d’Atlanta en raison d’une gêne au genou et il y a une grande peur dans la franchise du Tennessee car une blessure d’une certaine substance à leur grande star les priverait de toute possibilité d’atteindre leurs objectifs. Il n’a pu jouer que 9 minutes et le choc pour ses coéquipiers a été si grand qu’ils ont fini par abandonner 100-132 face aux Hawks dont Trae Young s’est beaucoup inspiré, avec 31 points et 10 passes décisives.

