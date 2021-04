Memphis Grizzlies gagne 101-90 sur les Chicago Bulls

13/04/2021 à 05:50 CEST

Memphis Grizzlies a remporté la victoire à domicile contre Chicago Bulls par 101-90 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Indiana Pacers par 125-132, tandis que les visiteurs ont également perdu loin de chez eux avec Minnesota Timberwolves par 121-117, donc après le match, ils ont accumulé quatre défaites d’affilée. Pour l’instant Memphis Grizzlies il serait exclu des play-offs avec 27 matchs gagnés sur 52 joués. Pour sa part, Chicago Bulls il resterait en dehors des Play-offs avec 22 victoires en 53 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Le premier quart a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont réalisé une course de 10-0 au cours du quart pour terminer avec un 22-22. Plus tard, le deuxième quart a de nouveau présenté les deux équipes, avec divers mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 26-25. Après cela, les équipes se sont immobilisées avec un 48-47 dans la lumière.

Au cours du troisième quart-temps, il y a eu un retour de l’équipe visiteuse, en fait, l’équipe a réalisé un partiel au cours de ce quart-temps de 10-2 et avait une différence maximale de huit points (64-72) jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 22- 27 et un total de 70-74. Enfin, le dernier quart a de nouveau eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 31-16. Enfin, les joueurs ont clôturé l’e-mail du match avec un score de 101-90 en faveur de Memphis Grizzlies.

Pendant le match, les actions de Jonas Valanciunas Oui Ruisseaux Dillon, qui avait 26 points, deux passes et 14 rebonds et 17 points, deux passes et sept rebonds respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Zach Lavine Oui Nikola Vucevic pour ses interventions dans le jeu, avec 21 points, neuf passes et quatre rebonds et 17 points, une passe et 10 rebonds respectivement.

Au prochain tour de la NBA, Memphis Grizzlies jouera contre Mavericks de Dallas dans le Fedexforum. De son côté, la prochaine réunion du Chicago Bulls sera contre Orlando Magic dans le United Center. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.