Memphis Grizzlies gagne 120-108 contre les Timberwolves du Minnesota

04/03/2021 à 04:52 CEST

Memphis Grizzlies a gagné à la maison Minnesota Timberwolves par 120-108 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs de Memphis Grizzlies ont subi une défaite à domicile contre Jazz de l’Utah par 107-111. De leur côté, les Timberwolves du Minnesota battus à domicile New York Knicks par 102-101. Pour le moment Memphis Grizzlies serait exclu des play-offs avec 23 matchs gagnés sur 46 joués, tandis que Minnesota Timberwolves il serait exclu des play-offs avec 12 matchs gagnés sur 49 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au cours du premier quart-temps, il y a eu des alternances dans l’électronique, en fait, les locaux ont réalisé un partiel de 10-2 au cours du quart jusqu’à terminer avec un 30-28. Après cela, au deuxième trimestre Memphis Grizzlies Il a réussi à maintenir sa différence sur le tableau de bord et a conclu avec un résultat partiel de 38-38. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 68 à 66 points avant la pause.

Le troisième quart-temps a encore connu plusieurs changements de leader dans la lumière, jusqu’à ce qu’au final l’équipe locale finisse par se distancer et se termine par un résultat partiel 24-18 (et un total 92-84). Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale a de nouveau pris ses distances, en fait, ils ont réalisé une course de 14-2 et ont augmenté l’écart à un maximum de 25 points (115-90) et le quart s’est terminé avec un résultat partiel de 28-24. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le tableau d’affichage du match avec un résultat de 120-108 en faveur de l’équipe locale.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Jonas Valanciunas et Grayson Allen pour leurs contributions à l’équipe, après avoir obtenu 19 points et 11 rebonds et 15 points, une passe et trois rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Villes de Karl-Anthony et Anthony Edwards, avec 30 points, deux passes et 16 rebonds et 22 points, six passes et trois rebonds respectivement.

Après avoir remporté la victoire, le prochain affrontement de Memphis Grizzlies sera contre Philadelphie 76ers dans le Centre Wells Fargo. De son côté, la prochaine réunion du Minnesota Timberwolves sera contre Philadelphie 76ers dans le Centre Wells Fargo. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.