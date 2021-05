Memphis Grizzlies gagne 133-104 contre les Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies a gagné à domicile contre Mavericks de Dallas par 133-104 lors d’une nouvelle journée NBA. La veille, les joueurs de Memphis Grizzlies ont réussi à s’imposer à domicile contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans 115-110, donc après le match, ils ont accumulé quatre victoires consécutives, tandis que les Mavericks de Dallas ont également battu à l’extérieur. Les Cavaliers de Cleveland par 97-124. Pour le moment Memphis Grizzlies il resterait en dehors des Play-offs avec 36 victoires en 69 matchs disputés. Pour sa part, Mavericks de Dallas continue aux barrages avec 40 matchs gagnés sur 69 joués. Suivez le classement de la NBA après le match.

Au premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu un partiel de 11-2 au cours du quart jusqu’à terminer avec un 28-27. Plus tard, le deuxième quart a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion avec un résultat partiel de 32-30. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 60-57 points avant la pause.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Memphis Grizzlies Ils ont encore augmenté leur différence, en fait, ils ont obtenu un partiel dans ce quart de 12-2 et ont eu une différence maximale de 16 points (96-80) et ont terminé avec un résultat partiel de 36-25 et 96-82 au total. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale a encore augmenté sa différence, en fait, elle a réalisé un partiel de 12-2 et a marqué la différence maximale (29 points) à la fin du trimestre et le trimestre s’est terminé sur un résultat partiel. de 37-22. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le match avec un résultat de 133-104 en faveur de Memphis Grizzlies.

Pendant le match, Memphis Grizzlies a remporté la victoire grâce à 24 points, huit passes et sept rebonds de JA Morant et les 22 points, deux passes et deux rebonds de Ruisseaux Dillon. Les 19 points, deux passes et cinq rebonds de Tim Hardaway Jr. et les 16 points, une passe et huit rebonds de Willie Cauley-Stein ils n’étaient pas suffisants pour Mavericks de Dallas pourrait gagner la partie.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Memphis Grizzlies sera contre Kings de Sacramento dans le Fedexforum. De son côté, le prochain jeu de Mavericks de Dallas sera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Centre American Airlines. Consultez le calendrier complet de la NBA.