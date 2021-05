Memphis Grizzlies gagne 99-109 contre les Raptors de Toronto

09/05/2021 à 04:21 CEST

Memphis Grizzlies vaincu en tant que visiteur Rapaces de Toronto par 99-109 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de subir une défaite à la maison avec Wizards de Washington par 129-131, donc après le match, ils ont ajouté un total de quatre défaites consécutives. De leur côté, les visiteurs ont également perdu chez eux avec Pistons de Detroit par 111-97. Pour l’instant Memphis Grizzlies serait exclu des play-offs avec 34 matchs gagnés sur 67 joués, tandis que Rapaces de TorontoAprès le match, il resterait en dehors des positions des barrages pour le moment avec 27 matchs gagnés sur 68 joués. Vérifiez le classement de la NBA après le match.

Au premier quart, le résultat était très égal entre les deux prétendants, en fait, les joueurs des Raptors de Toronto sont venus gagner par zéro point (26-26) et les visiteurs par 10 (9-19) et ont terminé avec un 26-26. Plus tard, le deuxième quart a eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à se terminer par un résultat partiel de 20-21. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 46-47 sur le tableau de bord.

Au troisième quart encore, il y a eu des alternances dans la lumière, jusqu’à ce qu’à la fin l’équipe visiteuse ait fini par se distancer et a terminé avec un résultat partiel 26-34 (et un 72-81 au total). Enfin, au cours du dernier trimestre, les joueurs de Memphis Grizzlies Ils ont encore élargi leur différence, en fait, ils ont obtenu un 11-1 partiel et sont arrivés à mener par 12 points (97-109) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 27-28. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé sur un résultat 99-109 en faveur de l’équipe visiteuse.

Parallèlement à tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Memphis Grizzlies Ils étaient Jonas Valanciunas Oui Jaren Jackson Jr., qui a obtenu 18 points, une passe et 21 rebonds et 20 points, deux passes et quatre rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Gary Trent Jr. Oui Pascal Siakam, avec 18 points, une passe et six rebonds et 18 points, quatre passes et trois rebonds respectivement.

Après avoir remporté ce match, le prochain affrontement de Memphis Grizzlies sera contre Pélicans de la Nouvelle-Orléans dans le Fedexforumtandis que le prochain rival de Rapaces de Toronto sera LA Clippers, avec lequel il jouera dans le Amalie Arena. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.