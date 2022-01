Memphis Grizzlies n’arrête pas de gagner au rythme imposé par Ja Morant

Victoire confortable pour l’équipe la plus en forme de la Conférence Est en ce moment, quelques Grizzly de Memphis ils ont remporté les sept derniers matchs qu’ils ont disputés, hier contre les Pistons de Detroit par 88-118. Ja morant Il était à nouveau le meilleur du duel. Le meilleur meneur de jeu de la ligue le mois dernier a terminé le match avec 22 points (10 sur 19 du placement), 9 rebonds et 6 passes décisives en 25 minutes de jeu. Dillon Brooks a récolté 18 points et Tyus Jones et Ziaire Williams ont atteint 14 points. Le Canarien Santi Aldama, un habitué de la rotation dans cette séquence de victoires, a terminé avec 7 points et 3 rebonds en 18 minutes de jeu. Chez les Pistons, mauvais jeu de tir en général et n°1 au repêchage de Cade Cunningham en particulier : 12 points, 5 sur 19 au tir et 2 sur 10 aux triples. C’est compliqué…

Share