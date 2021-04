Memphis Grizzlies parvient à battre les 76ers de Philadelphie (100-116)

05/04/2021 à 03h50 CEST

Memphis Grizzlies battre la maison pour Philadelphie 76ers de 100-116 lors d’une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de vaincre à la maison Minnesota Timberwolves par 122-113, tandis que les visiteurs ont également gagné à domicile contre Minnesota Timberwolves par 120-108 et après ce résultat, ils accumulent une séquence de quatre victoires lors de leurs cinq derniers matchs. Pour le moment Memphis Grizzlies il serait exclu des play-offs avec 24 matchs gagnés sur 47 joués. Pour sa part, Philadelphie 76ersAprès le match, il continue en play-off positions avec 34 victoires en 50 matchs joués. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au premier quart-temps, il y a eu des alternances sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé un 10-2 partiel au cours du quart, bien que l’équipe visiteuse ait finalement fini par se distancer et a terminé avec un résultat de 22-29. Plus tard, au deuxième quart, les visiteurs ont réussi à se distancer dans la lumière et sont venus s’imposer par 13 points (25-38) au cours du quart, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 20-23. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 42-52 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer à nouveau dans l’électronique, en fait, l’équipe a réalisé un partiel dans ce quart-temps de 14-2 et est venue l’emporter par 28 points (69-97) et le quatrième s’est terminé par un partiel résultat de 29-45 et un résultat global de 71-97. Enfin, au cours du dernier quart-temps, les locaux ont réduit les distances, en fait, ils ont obtenu une course de 14-2, bien que cela ait été insuffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé par une course de 29-19. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un résultat final de 100-116 en faveur de Memphis Grizzlies.

Parallèlement à tout cela, les joueurs qui se sont le plus démarqués Memphis Grizzlies Ils étaient Jonas Valanciunas et Ruisseaux Dillon, qui a obtenu 16 points, une passe et 12 rebonds et 17 points, trois passes et cinq rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Tobias Harris et Dwight Howard, avec 21 points, trois passes et huit rebonds et neuf points, trois passes et 12 rebonds respectivement.

Après avoir remporté le match, le prochain affrontement de Memphis Grizzlies sera contre chaleur de Miami dans le American Airlines Arenatandis que le prochain rival de Philadelphie 76ers être Celtics de Boston, avec lequel il fera face dans le Jardin Td. Consultez le calendrier complet de la NBA.