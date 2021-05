Memphis Grizzlies poursuivent leur combat pour une place en séries éliminatoires après avoir battu les San Antonio Spurs (100-96)

20/05/2021 à 04h50 CEST

Memphis Grizzlies a réussi à gagner dans le Fedexforum de Memphis (États-Unis) vers San Antonio Spurs par 100-96 au premier tour du Play-in NBA qui décide le dernier classé à la série finale. Après ce match, Memphis Grizzlies il n’aura qu’un seul match devant lui pour décrocher la dernière place.

Le premier quart avait l’équipe locale comme protagoniste et dominateur, en fait, ils ont obtenu une course de 23-2 et une différence maximale de 21 points (27-6) jusqu’à ce qu’ils terminent avec 38-19. Plus tard, au deuxième quart, les visiteurs ont réduit les distances, en fait, ils ont obtenu une course de 17-0 dans ce quart, qui s’est terminée par un score partiel de 18-30. Après cela, les rivaux ont atteint la pause avec un 56-49 au tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de Memphis Grizzlies ils ont réussi à maintenir leur différence dans l’électronique et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 16-16 et un total de 72-65. Enfin, le dernier quart a été marqué par les deux équipes, avec des mouvements sur le tableau de bord et le quatrième s’est terminé par un résultat partiel de 28-31. Enfin, le match s’est terminé sur un score de 100-96 pour les joueurs de l’équipe locale.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Jonas Valanciunas Oui Ruisseaux Dillon pour leur participation au jeu, après avoir obtenu 23 points, une passe et 23 rebonds et 24 points, trois passes et sept rebonds respectivement. De leur côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Dejounte Murray Oui Rudy gay, avec 10 points, 11 passes et 13 rebonds et 20 points, une passe et sept rebonds respectivement.