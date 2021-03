Memphis Grizzlies remporte 110-120 victoire contre les Houston Rockets

30 mars 2021 à 04:53 CEST

Memphis Grizzlies a réussi à gagner Houston Rockets loin de chez eux par 110-120 dans une nouvelle journée de la NBA. La veille, les joueurs des Houston Rockets ont réussi à gagner à domicile contre Minnesota Timberwolves par 107-129, tandis que les Memphis Grizzlies ont perdu loin de chez eux avec Jazz de l’Utah par 126-110. Memphis GrizzliesAprès le match, il reste pour l’instant en dehors des play-offs avec 22 matchs gagnés sur 44 joués. Pour sa part, Houston RocketsAprès le match, il resterait pour le moment en dehors des play-offs avec 13 victoires en 46 matchs disputés. Vérifiez le classement de la NBA après le duel.

Au premier quart, il y avait plusieurs mouvements sur le tableau de bord, en fait, les locaux ont obtenu une course de 15-0 au cours du quart pour terminer avec un résultat de 27-23. Par la suite, le deuxième trimestre a de nouveau eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord et le trimestre s’est terminé avec un score partiel de 30-34. Après cela, les rivaux ont accumulé un total de 57-57 points avant la pause.

Le troisième trimestre a également présenté les deux concurrents, avec des alternances sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 34-33 et un total de 91-90. Enfin, le dernier quart a de nouveau eu des alternances sur le tableau de bord jusqu’à ce que l’équipe visiteuse réussisse à clôturer le quart avec un résultat partiel de 19-30. Après tout cela, l’affrontement s’est terminé avec un score de 110-120 en faveur de Memphis Grizzlies.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Jonas Valanciunas et De’Anthony Melton pour leur participation au jeu, après avoir obtenu 30 points, une passe et 15 rebonds et 23 points, deux passes et quatre rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Kelly Olynyk et Jae’Sean Tate pour ses actions dans le jeu, avec 25 points, deux passes et neuf rebonds et 24 points, une passe et sept rebonds respectivement.

Au prochain tour de la NBA, Houston Rockets va affronter Filets de Brooklyn dans le Centre Barclays. Pour sa part, Memphis Grizzlies cherchera la victoire contre Jazz de l’Utah dans le Fedexforum. Consultez le calendrier complet de la NBA.