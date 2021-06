Memphis May Fire revient avec le clip de la nouvelle chanson “Blood & Water”

MEMPHIS PEUT INCENDRE a toujours fait des hymnes pour les brisés. Le nouveau single explosif du groupe, “Sang et eau”, s’inscrit résolument dans cette tradition.

Le clip officiel de la chanson, qui trouve le groupe en mode performance et dégageant une énergie crépitante et frénétique, peut être vu ci-dessous.

“Avec tout ce qui s’est passé au cours de l’année dernière, il est surréaliste de sortir de la nouvelle musique”, a déclaré le chanteur Matty Mullins, offrant un aperçu à la fois de la chanson et de l’espace de tête créatif du groupe. “Créer pendant une pandémie s’est accompagné de nombreux défis. Mais avec le recul, je pense que nous avions besoin de ce temps libre pour retomber amoureux de l’écriture de chansons. ‘Blood & Water’ n’est qu’un avant-goût de ce qui va arriver et nous pouvions ne soyez pas plus excité que le monde l’entende enfin.”

Dans d’autres nouvelles, MEMPHIS PEUT INCENDRE a lancé deux nouveaux designs de merch, qui sont disponibles ici. 100% des bénéfices de l’un des nouveaux designs seront reversés à Ponts DVC Nashville, qui sert les femmes, les hommes et leurs enfants touchés par la violence domestique, assurant une transition sûre vers une vie indépendante réussie. Des ponts brise le cycle de la violence domestique dans la grande région de Nashville en intervenant directement sur les lieux d’une agression pour offrir un soutien immédiat, une éducation et un réseautage avec d’autres organismes.

Au cours de sa carrière, MEMPHIS PEUT INCENDRE a canalisé la valeur d’une génération d’angoisse, de frustration et de douleur, avec un mélange ciblé de crochets mélodiques gigantesques et d’agressivité écrasante. Même après avoir garni Panneau d’affichage‘s Hard Music Albums Chart, ayant un premier album au n ° 4 du Billboard Top 200 et entrant dans le Top 20 de la radio Active Rock, MEMPHIS PEUT INCENDRE refuse de sacrifier qui ils sont ou les gens qui les ont faits.

Une nouvelle saison se déroule pour le groupe, et elle est remplie de revitalisation et de renouveau. Réduire les choses à leurs éléments fondamentaux, se remémorer l’époque où ils ont créé la musique que leurs fans chérissent le plus, MEMPHIS PEUT INCENDRE ravivé l’étincelle à l’intérieur pour construire un enfer de riffs et de mots inspirants. Ils sont revenus à leurs racines avec le polissage aguerri gagné au cours d’années de tournées et de musique ensemble. “Sang et eau” est la preuve positive de ce fait.

MEMPHIS PEUT INCENDRE a tourné avec une vaste liste d’actes importants de rock et de métal qui incluent ENGAGEMENT DE L’INTERRUPTEUR, DORMIR AVEC LES SIRÈNES, BLACK VEIL BRIDES, SEVENDUST et ATREYU. Ils ont co-titré avec CARTE JAUNE et LE DIABLE S’HABILLE EN PRADA, apparaissait régulièrement sur Tour déformé, et dans les grands festivals de rock. La pertinence continue des six albums précédents du groupe témoigne de la connectivité énergique entre le groupe et son public. Des chansons comme “À des miles”, “Pas d’amour ordinaire”, “Sous la peau” et “Continuer” 100 millions de vues et des millions de streams.



