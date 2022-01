Memphis menace la NBA : victoire sur les Warriors

« Dites-leur qu’il y a une nouvelle équipe en ville, c’est Memphis. ». Ja Morant était si menaçant après le Les Grizzlies l’emportent sur les Golden State Warriors (116-108) au Forum FedEx. C’est un signal d’alarme pour toute la NBA. Et ce n’est pas étonnant : l’équipe du Tennessee a déjà enchaîné dix victoires consécutives, la meilleure séquence de l’histoire de la franchise, après avoir battu les Phoenix Suns de Chris Paul et Devin Booker, Kevin Durant et les Brooklyn Nets de James Harden, à deux reprises contre les Lakers de Los Angeles de LeBron James… et ce matin aux Warriors de Stephen Curry et Klay Thompson. Ils ont battu les grands titans de la NBA sans sourciller. Ils ont dépassé les candidats MVP pérennes et le champion ring sans pitié. Presque rien.

Memphis est quatrième de la Conférence Ouest avec un bilan de 29 victoires et 14 défaites.. Il égale Utah Jazz en troisième position et est à deux matchs et demi des Warriors, deuxième et trois et demi derrière les Suns, leaders et meilleure équipe actuelle de la Ligue nord-américaine. Les Dallas Mavericks, leur poursuivant le plus proche au classement, ont cinq matchs et demi de retard. Quelque chose d’impensable l’été, même si l’équipe a montré qu’elle avait quelque chose de spécial avec son passage aux playoffs la saison dernière après avoir battu Golden State dans le play-in et être restée à un pas des tours finals dans la bulle d’Orlando en pleine pandémie campagne.

Ja Morant et Stephen Curry

Trois ans de vrai luxe, mettant fin à la reconstruction et un dernier adieu à la gloire de Grint and Grind avec Taylor Jenkins sur le banc et Morant sur le court. Candidat MVP mérité, Le gardien de Caroline du Sud marque en moyenne 24,9 points par match et ce soir était capital pour démonter les Warriors. Il a tiré jusqu’à 29 points (17 à mi-parcours du deuxième quart-temps), 5 rebonds et 8 passes décisives. Son 2+1 dans les derniers instants du match a fait basculer une victoire que Tyus Jones a cuisinée de l’extérieur avec deux triplés consécutifs. La connexion de Morant avec Zaïre Williams a été incroyable toute la nuit, avec des allées et venues constantes… et intimidantes de la part des Grizzlies qui ont sorti leur rival du volant avec vitesse au cours des deux premières périodes. Et beaucoup. En attaque comme en défense, il y avait une intensité digne des playoffs.

Cependant, ceux de la Baie ont su répondre à une équipe aussi physique avec beaucoup de patience. Mouvement de la balle autour du périmètre, de l’extérieur vers l’intérieur et vice versa. Il n’y avait pas besoin de courir. Et cela a fonctionné entre le deuxième et le troisième quart-temps lorsqu’ils sont passés de 49-31 à 66-74 en 12 minutes d’étincelles au curry. Le meneur a signé son deuxième triple-double de la saison avec 27 points (moins de 2/9 sur trois), 10 rebonds et 10 passes décisives., et a mené une charge de cavalerie qui a presque éliminé Memphis, qui a résisté à Curry et au La deuxième apparition de Klay Thompson: Il joue encore 20 minutes, comme à ses débuts, et atteint 14 buts (2/5 du triple). La perte de Draymond Green a été remarquée chez un Warriors décédé des pertes (16) et tari au quatrième quart avec seulement 18 points marqués. L’espagnol Santi Aldama n’a pas joué à Memphis.