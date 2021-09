Memphis, pour la tête

09/06/2021 à 20h45 CEST

Joël Gadéa

L’équipe néerlandaise affronte la Turquie dans un affrontement clé pour définir le groupe G. Les Ottomans, premiers du groupe, visitent Amsterdam devant un “orange” qui a l’intention de prendre d’assaut le leadership, appuyé sur le dos d’un énorme Memphis, en pleine séquence de buts. Dans le troisième match après le retour de Louis Van Gaal Sur le banc néerlandais, l’équipe orange va du moins au plus, après son nul contre la Norvège et sa nette victoire contre le Monténégro.

Cependant, il va maintenant se retrouver face à l’avant-dernière équipe qui a réussi à les battre. La Turquie, qui s’est débarrassé des Pays-Bas avec un retentissant 4-2 lors de la première journée, détient le leadership et, par conséquent, la place qui donne accès à la Coupe du monde 2022. Après la piètre performance lors du dernier Championnat d’Europe, les Ottomans vont défendre la place de privilège, sachant qu’un match nul les maintiendrait en place, tant que la Norvège ne gagne pas.

A son tour, la Turquie arrive traînant deux nuls lors des trois derniers matchs et avec de plus en plus de doutes. La commande en carré Van gaal a donné à De Jong et la liberté de Memphis en attaque, en même temps que le couple Van Dijk-De Ligt en défense, ils créent une supériorité, a priori, claire pour les locaux, même si les menaces turques, avec Sous En fer de lance, ils promettent de ne pas faciliter les choses pour l’équipe néerlandaise, embourbée dans la confusion par les changements constants sur le banc et par les pertes qu’elle subit.

Les files d’attente probables

Pays Bas: Biljow ; Dumfries, Van Dijk, De Ligt, Malacia ; De Jong, Wijnaldum, Klassen ; Berghuis, Memphis, Gakpo.

Turquie: Cakir; Celik, Söyüncü, Ayhan, Muldur ; Yazici, Kökçü, Antalyali, Karaca ; nal, sous.

Arbitre: Daniele Orsato (Italie).

Stade: Johan Cruyff Arena.

Heure: 20h45.