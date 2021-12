Memphis remporte la plus grande victoire de l’histoire de la NBA

La NBA a ces choses : n’importe quelle nuit peut être historique. Un match, une équipe ou un joueur peut entrer dans le livre des records n’importe quelle nuit d’un mois donné. Et cela s’est passé à l’aube à Memphis. C’était une autre journée de saison régulière dans la Ligue nord-américaine entre les Grizzlies, un espoir (inattendu) pour les séries éliminatoires, et le Thunder, l’une des pires équipes de la NBA… jusqu’à ce que les habitants décident de briser la plus grande marge de victoires jamais.

Les Grizzlies ont battu Oklahoma City par 73 points. Un 152-79 jamais vu dans l’histoire de la Ligue, qui a laissé à néant le précédent record, le +68 (148-80) du 17 décembre 1991, endossé par les Cleveland Cavaliers de Mark Price, Larry Nance Sr. et Craig Ehlo au Miami Heat avec Glen Rice, Steve Smith, Willie Burton… Il y avait un jeune Steve Kerr de 26 ans dans les Cavs. Une casquette qui tombe dans l’oubli après près de 30 ans d’hégémonie.

Le parti, comme ils le supposeront, cessa de vivre très vite. Au premier quart-temps, l’écart était déjà de 15 points (31-16) et à la mi-temps, 36 (72-36), la plus grande marge de l’histoire des Grizzlies après les deux premières périodes à égalité avec le plus gros déficit de son rival dans la même période. Au troisième quart-temps, la raclée était déjà grande : 113-62. La distance est devenue +78 avec 145-67 à trois minutes de la fin du match. Presque rien.

Santi Aldama

Les 152 points sont également le plus haut touché jamais enregistré par Memphis., qui a joué pour le troisième match consécutif sans Ja Morant, sa grande star, même si cela n’a pas semblé peser sur une équipe qui comptait onze joueurs avec 10 points ou plus, dont l’Espagnol Santi Aldama, qui a réalisé sa meilleure performance depuis son arrivée en NBA : a récolté 18 points, 10 rebonds et 3 passes décisives en 28 minutes sur le terrain. Les Grizzlies avaient un +52 avec lui sur le terrain : personne n’a jamais eu un tel +/- dans l’histoire de la franchise. Le meilleur buteur du match était Jaren Jackson avec 27 points (6/7 en triple).

L’Oklahoma a vécu un enfer sans Shai Gilgeous-Alexander, absent du protocole de commotion cérébrale dans lequel il a été inclus après ses 39 points contre les Rockets de Houston mercredi. Le Thunder a tiré sous les 35% (32,9%) pour 62,5% de leur rival qui a fracassé avec 52% du triple, 19-36, a dominé le rebond (53-26) et a fait de la circulation du ballon (41 passes) son principal armes. Ses 82 points dans la peinture étaient plus que le total de l’Oklahoma., C’est la première fois au XXIe siècle que cela se produit. Pont Gabriel Il était sur le terrain pendant 22 minutes (un record de la saison). A marqué 4 points, pris 2 rebonds et donné 2 passes de panier pour OKC.