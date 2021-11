Men G sort un nouvel « album maison », « Rowland’s Corner », sans « chansons cornées »

MADRID, 22 octobre (EUROPA PRESS) –

Le groupe pop rock Hombres G a sorti son nouvel album ‘Le coin de Rowland’. « C’est un disque fait maison, fait à la maison de David, et quand c’était presque fini nous sommes allés dans un studio pour finir le chant et les cuivres. L’anecdote est que, pendant que nous étions confinés nous en avons profité pour enregistrer à la maison, car c’était le seul moyen. ET nous sommes très surpris car nous aimons le son de l’album, c’est une façon que nous aimons pour l’avenir, de faire plus d’albums comme celui-ci», a révélé le guitariste des Hombres G, Daniel Mezquita, lors de la conférence de presse de présentation.

Pour le leader de Hombres G, David Summers, il s’agit d’un nouvel album avec « des chansons plus anciennes et mieux construites ». À son tour, il a ajouté que sur cet album « il n’y a pas de chansons excitantes ou drôles ». « La raison en est que nous en avons tellement et que nous continuons à les jouer. Je ne vois pas cela nécessaire ou sincèrement, je n’ai pas envie d’écrire des paroles de ce tribunal ces derniers temps », a déclaré Summers lors de son discours lors de la conférence de presse ce vendredi 22 octobre.

« Au cours de ces années, nous avons évolué et étudié la musique. Nous voulons toujours conserver notre propre style et faire la musique que nous voulons, nous n’avons aucune sorte de honte à entrer dans les genres musicaux que nous aimons tous et travailler dans n’importe lequel d’entre eux, tant que la chanson est belle« , a expliqué le chanteur.

L’album ‘Rowland’s Corner’ est composé de 14 chansons. Son premier single, sorti le 18 juin, ‘Se me sal el corazón’ est un reggae festif avec l’artiste mexicain Carlos Rivera, et ‘Before you’ est son deuxième single. Le groupe a sorti son troisième single, ‘Rowland’s Corner’, ainsi que la sortie de l’album éponyme.

« Rowland’s Corner est une chanson qui parle de nous quand nous étions enfants, et maintenant que nous avons 50 ans et plusOn retourne à Rowland et on se rend compte qu’il n’y a plus personne avec qui boire, mais le bar est toujours là et on est là, tous les quatre », a expliqué Summers.

De plus, le chanteur de Men G a souligné que pour lui « les chansons qu’ils font sont meilleures » maintenant que celles d’il y a 30 ans, mais il comprend que leurs grands classiques ont « un pouvoir et une charge émotionnelle » très important pour ce qu’il signifie et représente pour le peuple.

DES PARENTS AUX ENFANTS

« Souvent, ils nous demandent : Hé, aux concerts, il y a des gens de tous âges. Comme si c’était une chose étrange, et c’est ce qui doit arriver. Tu ne verras pas Paul McCartney dans un stade plein de gens de 75 ans, il y a des gens de toutes les générations. Quand certaines chansons parviennent à rester dans le temps et à ne jamais vieillir, et que les parents les transmettent à leurs enfants, je pense que c’est la meilleure chose qui puisse arriver à un artiste », a déclaré Summers.

En ce sens, le chanteur a souligné qu’ils se sentent « très reconnaissants » envers leur public, car c’est lui qui a réussi à les avoir là toute leur vie. « Ils n’ont jamais perdu l’intérêt, mais l’ont transmis aux nouvelles générations« , a expliqué.

« Parfois, il est difficile pour les enfants de partager leurs goûts avec les parents, parce que cela se produisait dans ma génération, mais maintenant c’est fantastique de voir comment les familles viennent à notre concert et les parents partagent les mêmes goûts musicaux que les enfants. Cela vous fait rester. le temps, car vous accumulez les générations », a commenté le guitariste de Hombres G, Rafael Muñoz.