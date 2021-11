Men of War 2 est une suite du jeu RTS classique, et il arrive en 2022

Préparez-vous à élaborer une stratégie : Hommes de guerre 2, une suite de l’original culte RTS Men of War, a été annoncé.

Développé par le studio ukrainien Best Way (que vous connaissez peut-être de cette série, les jeux Majesty 2 ou Outfront), le suivi RTS revient sur les champs de bataille de la Seconde Guerre mondiale. Plus précisément, le front occidental et le front oriental auront tous deux des campagnes d’histoires jouables dans lesquelles vous pourrez incarner les Alliés ou les Soviétiques. Jetez un œil à la première bande-annonce ci-dessous.

La partie solo du jeu peut être appréciée en solo ou en coopération avec jusqu’à quatre autres joueurs. Le multijoueur en ligne comprendra un mode où les joueurs pourront affronter les Alliés, les Soviétiques ou les Allemands sur des cartes d’escarmouche et de défi, ainsi qu’un mode qui permet aux joueurs humains de faire équipe contre des adversaires de l’IA.

S’appuyant sur un mécanisme de l’original qui vous permet d’avoir une vue individuelle du champ de bataille d’un soldat, Best Way a implémenté Direct Vision : un outil qui vous permet de « vous concentrer uniquement sur une unité à tout moment et de mettre à niveau, modifier ou réparer équipement à la volée. »

Vous devrez également manipuler une ligne de front en constante évolution qui est déterminée par la position de vos unités. « Gérez les batailles d’usure et percez les lignes non défendues pour faire avancer les zones de cartes sous contrôle, creuser des tranchées et soutenir les troupes dans un territoire nouvellement gagné », indique un communiqué de presse.

Il s’agit donc de penser à l’avenir et de capitaliser sur ces dangereux jeux de risque/récompense avec style.

Men of War 2 arrive sur Steam et dans les « autres magasins » en 2022.