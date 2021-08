Mena Suvari et Danielle Harris se préparent pour le thriller psychologique Anne, With Love ⋆ .

in

Mena Suvari (beauté américaine, Tarte Américaine) et Danielle Harris (Halloween, franchises Hatchet) ont été choisis dans Anne, avec amour, un thriller psychologique du réalisateur George Henry Horton (Espace d’effroi).

Horton réalise à partir d’un scénario qu’il a co-écrit avec l’actrice Blaine Morris (Peaux), qui incarne Anne, une peintre aux prises avec des démons intérieurs après avoir été contrainte à une vie de solitude lorsque son mari part mystérieusement.

Suvari incarnera Maya, la plus proche confidente d’Anne, qui a elle-même un sombre secret, tandis que Harris incarnera la voisine d’Anne, qui présente plusieurs similitudes frappantes dans son apparence et sa vie. Les deux stars produisent également aux côtés de Horton et Morris.

Avec Suvari, Harris et Morris, le casting de Anne, avec amour comprend Jaime Gallagher (Morelle noire), Luke Barnett (Basé sur la foi), Rocky Perez (Gotham), Anwar Wolf (Entretien élevé), Leonard Amoia, Lucy Werner et Hunter Brown. Le tournage est en cours à Los Angeles.

