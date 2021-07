Mena Suvari parle d’une interaction “bizarre” avec Kevin Spacey pendant “American Beauty”

Mena Suvari a déclaré qu’elle avait eu une “expérience inhabituelle” avec l’acteur désormais en disgrâce Kevin Spacey en réalisant American Beauty, lauréat d’un Oscar en 1999 qui a lancé sa carrière. Suvari, maintenant âgée de 42 ans, a déclaré à PEOPLE qu’elle s’était souvenue de ses expériences de tournage avec Spacey à la lumière des allégations d’abus auxquelles il était confronté. La star d’American Pie a également partagé ses propres expériences d’abus sexuels dans son nouveau livre, The Great Peace: A Memoir.

Lors du tournage d’American Beauty réalisé par Sam Mendes, qui a remporté le prix du meilleur film et du meilleur acteur aux Oscars, Suvari a déclaré qu’elle “lui faisait confiance”. Cependant, il y a eu un moment qui est resté dans son esprit. Alors qu’il se préparait à tourner une scène, il l’a emmenée dans une pièce à côté pour qu’ils puissent “s’allonger sur le lit très près l’un de l’autre”, a-t-elle déclaré à PEOPLE. “Il me tenait en quelque sorte doucement. C’était très paisible mais étrange et inhabituel.” Suvari a déclaré qu’elle “avait pensé à ce jour” lorsqu’elle a entendu parler des allégations d’abus sexuels que plusieurs hommes ont portées contre Spacey en 2017 et 2018. “Mon cœur va à tous ceux qui subissent des abus”, a déclaré Suvari.

Kevin Spacey et Mena Suvari en 2006. (Photo : Jesse Grant/WireImage/.)

Dans American Beauty, Spacey a joué Lester Burnham, un homme d’âge moyen qui a une crise de la quarantaine et devient obsédé par le meilleur ami de sa fille adolescente, joué par Suvari. Lorsque le film est sorti en salles, il a été acclamé par la critique et un succès au box-office, bien que le statut du film ait diminué ces dernières années en raison des controverses de Spacey. “Ce fut une belle expérience d’avoir l’opportunité de travailler et de m’exprimer juste au moment où j’en avais besoin pour me sauver”, a déclaré Suvari à propos de American Beauty.

Lorsque les allégations contre Spacey ont fait surface, Suvari a déclaré qu’elle était choquée. “Je pense qu’avec tout ce que j’ai vu que tout le monde a vécu, c’est choquant”, a déclaré Suvari sur Megyn Kelly Today en juin 2018. “C’est vraiment déchirant. Il est important de se concentrer sur la conversation qui se déroule et la guérison , les victimes – la bonne chose qui doit sortir de cela. C’est en quelque sorte ce que j’essaie d’espérer et sur quoi je me concentre le plus. C’est quelque chose dont nous sommes vraiment en train de changer et de sortir. “

L’acteur Anthony Rapp a publiquement accusé Spacey d’inconduite sexuelle en octobre 2017, inspirant d’autres hommes à se manifester. Lorsque Spacey a répondu, il est sorti comme gay et a affirmé qu’il ne se souvenait pas de la rencontre avec Rapp. Spacey n’a pas fait l’objet d’accusations criminelles. Il n’a pas travaillé à Hollywood depuis que les allégations ont été révélées, bien qu’il ait été choisi pour le film italien The Man Who Drew God.

Dans La Grande Paix, Suvari écrit qu’elle se sent « chanceuse » d’avoir survécu. “Entre l’âge de douze et vingt ans, j’ai été victime d’abus sexuels répétés”, écrit-elle dans un extrait publié par PEOPLE. Dans le livre, elle écrit qu’un ami de l’un de ses frères aînés l’a violée alors qu’elle avait 13 ans. Aujourd’hui, Suvari entretient une relation heureuse avec son mari, Mike Hope. Ils ont accueilli leur fils Christopher, que Suvari qualifie de “cadeau”, en avril 2021.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.