Mena Suvari s’ouvre sur les abus sexuels dans l’enfance et la consommation de méthamphétamine

Mena Suvari a plus de détails à partager sur sa vie que sa simple expérience avec Kevin Spacey sur le tournage d’American Beauty dans ses nouveaux mémoires, The Great Peace: A Memoir. Dans une interview avec PEOPLE pour promouvoir le livre, Suvari, 42 ans, a parlé de ses luttes contre la toxicomanie et les abus sexuels dans l’enfance. Dans le livre, Suvari a déclaré avoir été victime d'”abus sexuels répétés” entre 12 et 20 ans.

Suvari a été initiée à la méthamphétamine en vacances lorsqu’elle était adolescente, a-t-elle déclaré à PEOPLE. “Comment cela m’a époustouflé”, a-t-elle déclaré. “Et puis j’ai cru que je ne le reverrais plus jamais. Mais quand je suis revenu à LA, j’ai fini par rencontrer un groupe d’amis avec qui une de mes petites amies avait traîné, et c’était à nouveau.”

La star d’American Pie pensait qu’elle “gérait un peu trop” sa dépendance lorsqu’elle a de nouveau utilisé de la méthamphétamine. L’expérience “m’a conduit sur un chemin très sombre”, a-t-elle déclaré. Elle “essayait juste de survivre” à ce stade après avoir été violée par un ami de son frère aîné alors qu’elle était en sixième année. “Lorsque ma famille s’est séparée, j’ai fini par traîner de plus en plus, juste à sortir”, a déclaré Suvari. “Et [the] scène rave, et nous ferions toutes ces choses. Et donc j’ai essayé n’importe quoi. Mescaline. Je veux dire n’importe quoi.”

Avant que Suvari n’ait 17 ans, elle a rencontré un homme qu’elle appelle “Tyler”, qui l’a agressée sexuellement et émotionnellement au cours de leur relation. Tyler, avec qui elle a été pendant trois ans, n’aimait pas la méthamphétamine, mais il consommait d’autres drogues. Bien qu’il soit abusif, son dégoût pour la méthamphétamine était un “cadeau d’au moins faire sortir cette drogue de ma vie”.

Cependant, elle était toujours exposée à d’autres drogues et avait « l’opportunité » d’essayer d’autres drogues. “Vous savez, de l’acide, de l’ecstasy et des choses comme ça. Et ce temps avec lui était si dévastateur que j’avais besoin de ces choses”, a-t-elle dit à PEOPLE. “Mais alors, vous savez, mon travail, cette opportunité, cet art qui m’a sauvé la vie, c’était la dépendance saine par laquelle je devais la remplacer.”

L’actrice a trouvé une échappatoire à travers son travail cinématographique. Elle a qualifié le fait de faire d’American Beauty de “belle expérience” qui lui a permis de “m’exprimer juste au moment où j’avais besoin de moi pour me sauver”. À ce stade, cependant, elle avait l’impression de vivre une double vie, “essayant désespérément de guérir”. Elle s’est finalement séparée de Tyler et a cessé de consommer de la drogue. La thérapie et ses amis l’ont aidée à réaliser qu’elle méritait une vie meilleure.

Ailleurs dans La Grande Paix, Suvari a raconté avoir été violée un mois avant ses 13 ans. “Entre l’âge de douze et vingt ans, j’ai été victime d’abus sexuels répétés”, a-t-elle écrit. Elle a également révélé qu’un manager avec qui elle avait travaillé quand elle avait 15 ans voulait avoir une relation sexuelle avec elle.

Heureusement, Suvari a trouvé la paix aujourd’hui. Elle est mariée à Mike Hope, qu’elle a rencontré lors du tournage de I’ll Be Home for Christmas de Hallmark en 2016. Ils se sont mariés en 2018 et ont accueilli leur fils Christopher en avril 2021. “C’est ma vérité. C’est ma voix”, a-t-elle déclaré. GENS. “J’étais tellement fatigué de me battre et de cacher toute ma vie. J’espère pouvoir aider quelqu’un d’autre à voir sa valeur. Si je peux atténuer la douleur de quelqu’un d’autre, alors je veux le faire, car je n’avais pas cette personne. “

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez été agressé sexuellement, vous pouvez contacter la ligne d’assistance nationale sur les agressions sexuelles au 1-800-656-HOPE (4673) ou aller sur rainn.org.