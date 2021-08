Menace chinoise : le Premier ministre a demandé à Xi Jinping d’exiger un plan sur le changement climatique avant la COP26 | Sciences | Nouvelles

Les experts s’accordent à dire que sans de fortes réductions des émissions de la Chine, le monde ne peut pas gagner la lutte contre le changement climatique. Le président Xi a promis que son pays viserait à ce que ses émissions atteignent leur plus haut niveau avant 2030 et que la neutralité carbone soit atteinte d’ici 2060. Mais il n’a pas dit comment.

Aujourd’hui, Chris Stark, directeur général du Comité britannique sur le changement climatique, a appelé M. Johnson à prendre des mesures avant la COP26.

Il a déclaré à Express.co.uk : « Nous devrions absolument exercer plus de pression sur la Chine, les États-Unis et l’Inde.

« Nous devons mettre la pression sur les pays et nous avons la plate-forme pour le faire en accueillant la COP26.

« La chose importante à dire est que nous n’aurions pas l’influence que nous avons maintenant si nous ne l’hébergions pas.

“C’est un grand moment pour mettre la pression et cela va avec, nous devons aussi montrer comment le faire.

“Nous devons nous appuyer sur ce que nous avons déjà réalisé, c’est un progrès remarquable, mais nous devons également dire” c’est une économie du G7 avec un plan pour décarboner son économie et vous devriez en avoir un aussi “.

Le Royaume-Uni accueillera la 26e Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Glasgow, en Écosse, plus tard cette année.

M. Johnson a invité M. Xi, qui n’a pas encore confirmé sa présence.

Cela survient après que la Chine a raté le délai prolongé de l’ONU pour les engagements climatiques.

Un peu plus de la moitié de toutes les parties à l’Accord de Paris, 110, ont respecté la date limite avec environ 40% d’entre elles provenant de pays vulnérables au climat – un décompte de l’ONU sur le changement climatique décrit comme «loin d’être satisfaisant».

M. Stark a appelé le Royaume-Uni à prendre les devants.

Il a ajouté : « Nous devons envoyer en Chine et dans d’autres pays du monde.

« Avec notre héritage historique qui a posé beaucoup de problèmes pour le changement climatique dans le passé, nous devons montrer que nous sommes prêts à mettre des plans en place et à atteindre le zéro net.

“Il ne s’agit pas seulement de philanthropie et d’environnementalisme mondial, il s’agit de moderniser l’économie.

“Je pense que c’est un grand moment pour le Royaume-Uni à venir, pour nous de prendre le devant de la scène et de pousser l’économie là où nous devons aller.”

Et l’expert a fait basculer une telle position pour bien jouer de l’autre côté de l’étang.

Il a poursuivi: “Il est difficile d’exagérer à quel point il est important pour Biden et Boris d’être d’accord.

“La COP26 va être un vrai test de la relation transatlantique[ and it happens to be climate we will be discussing.

“I very much hope our credentials in the UK will strike a strong relation with Biden and there are a lot of signs that is happening.

“This is a moment to recast the relationship with the US.”