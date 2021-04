Menace croissante des moustiques Culex, menaces qu’ils portent et ce que font les MCD de Delhi à ce sujet

Les moustiques Culex sont de retour à Delhi avec la hausse de la température. (Image PTI)

Alors que le niveau de mercure a commencé à monter en flèche à Delhi à partir de la mi-mars, les moustiques Culex ou les moustiques domestiques sont revenus en grand nombre, causant de nombreux désagréments aux Delhiites. Les associations de protection des résidents ont exprimé leur inquiétude à la société municipale en les contraignant à convoquer une réunion de haut niveau pour approfondir la question et trouver des mesures pour contrôler leur croissance. De l’utilisation de l’huile larvicide contre les moustiques aux inspections des maisons, les sociétés de la municipalité de Delhi choisissent toutes sortes de moyens nécessaires pour enrayer leur menace.

Voici pourquoi les moustiques Culex suscitent l’inquiétude et les défis auxquels sont confrontés les MCD pour freiner leur croissance

Les moustiques Culex et pourquoi il faut s’inquiéter

Les culex se trouvent principalement dans les plaines inondables du sud et de l’est de Delhi, car ces zones leur fournissent les conditions idéales pour se reproduire et se multiplier. Ils peuvent voler jusqu’à 1 à 1,5 km de distance et sont connus pour être l’hôte de certains germes pathogènes graves.

Les aires de reproduction les plus vulnérables de Culex à Delhi

Les points chauds pour les espèces Culex dans la NDMC sont le drain Kushal et les zones frontalières à Bharti Nagar et Bapa Nagar. Leur menace est également remarquée dans les zones proches de la plaine inondable de Yamuna, au nord par le drain Najafgarh et au sud par le drain Barapullah. Les moustiques Culex se reproduisent dans l’eau sale et stagnante

Maladies causées par les moustiques Culex et conditions météorologiques propices à leur croissance

Les culex sont les porteurs de germes responsables de l’encéphalite japonaise, une maladie virale potentiellement mortelle qui provoque une inflammation du cerveau.

Le médecin hygiéniste du East MCD, le Dr Som Shekhar, a déclaré à l’Indian Express, Culex se reproduit dans les dépressions de la plaine inondable où l’eau stagne après avoir reculé pendant la saison estivale. La température idéale pour que les moustiques se reproduisent se situe entre 10 degrés Celsius et 40 degrés Celsius. Par conséquent, la période mars-avril est le moment idéal pour accélérer l’abattage de la croissance des moustiques.

Comment les instances civiques réagissent

Selon un haut fonctionnaire du département de santé publique de l’EDMC, la municipalité installe des blocs enduits d’huile de larvicide de moustiques dans les aires de reproduction, ce qui crée une couche que les moustiques ne peuvent pas éluder. Un brouillard d’insecticide souterrain est également en cours pour paralyser les moustiques, a déclaré le Dr RN Singh, médecin-chef de la NDMC. Les municipalités du sud et du nord suivent également la même procédure.

Quels sont les moustiques qui se multiplient encore et les défis auxquels sont confrontés les MCD?

Même si les responsables du MCD inspectent en permanence les ménages défécés à l’air libre et procurant des conditions météorologiques favorables, le nombre de moustiques a connu une forte augmentation ces dernières semaines. Debanad Sharma, président du syndicat anti-paludisme Ekta Karamchari, a déclaré que les travailleurs surveillaient les maisons, effectuaient des enquêtes fiscales et encourageaient les personnes vivant dans des colonies non autorisées à enregistrer leurs maisons. Cependant, des sources ont déclaré que 1000 œuvres ont été détournées de leurs fonctions d’inspection et que les visites à domicile ont diminué de 44 lakh en 2018 à 21 lakh cette année jusqu’à la deuxième semaine de mars. Les chiffres ont chuté massivement en 2020 en raison de la pandémie, les travailleurs étant utilisés pour effectuer des tâches liées à Covid.

Un jour habituel, près de 3 500 ouvriers visitent 60 à 70 maisons de Delhi pour inspecter les glacières, les réservoirs environnants pour constater qu’ils ont de l’eau stagnante ou d’autres lieux de reproduction favorables dans leur environnement.

