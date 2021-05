Menace de guerre nucléaire en Chine: l’Australie n’a «aucune idée de la dangerosité de la situation» | Monde | Nouvelles

Hugh White, professeur d’études stratégiques à l’Université nationale australienne, a mis en garde contre les graves conséquences qui pourraient survenir si les tensions continuent de s’intensifier entre l’Australie et la Chine. Son point de vue fait écho à celui des responsables du gouvernement Scott Morrison qui ont de plus en plus mis en garde contre la guerre. Et, le professeur White a averti qu’une telle perspective pourrait se révéler être un engagement nucléaire.

S’exprimant dans le journal australien The Saturday Paper, le professeur White a déclaré: «Maintenant, notre gouvernement a commencé, avec une nonchalance déconcertante, à parler de guerre.

«Et pourtant, notre gouvernement semble ne pas avoir la moindre idée de la gravité et du danger de notre situation et n’a aucun plan viable pour y remédier.

“Cela doit compter comme l’un des plus grands échecs de la politique gouvernementale de l’histoire de l’Australie.”

Le professeur White est l’auteur du livre blanc 2000 sur la défense de l’Australie et est également l’auteur de How to Defend Australia.

“Et cela deviendrait très probablement une guerre nucléaire.”

L’universitaire a déclaré que la montée inévitable de la Chine pour devenir une superpuissance devait être acceptée.

Il a déclaré qu’il y a maintenant “un nouvel ordre en Asie” que les Australiens doivent accepter.

Ce «nouvel ordre» inclut l’essor de l’Inde et de l’Indonésie.

“L’Australie doit concevoir une nouvelle relation avec la Chine.

«Une relation qui tient compte de cette réalité et œuvre pour équilibrer et protéger l’ensemble de nos intérêts.

«Cela exigerait un travail acharné, une réflexion approfondie et une exécution subtile.

“Cela signifierait une révolution dans notre politique étrangère.”