Menace de la 3e vague de COVID-19 : êtes-vous blindé avec le 2e coup de vaccin COVID-19 ?

Par le Dr Nitin K. Shah,

L’Inde est en quelque sorte en tête du monde pour le nombre de cas de COVID-19, juste derrière les États-Unis. Selon l’OMS, le nombre mondial de cas en août 2021 a dépassé 200 millions, dont l’Inde a signalé 32 millions de cas, soit 16% du total des cas signalés. De nombreux pays comme les États-Unis, l’Afrique du Sud, l’Égypte, etc., traversent maintenant la troisième vague de la pandémie de COVID-19 en raison de la découverte de nouvelles variantes du virus telles que Delta et Delta plus. La variante Delta s’est avérée plus infectieuse et a une transmissibilité plus élevée que la souche COVID-19 d’origine et certaines des autres variantes. La plupart des nouveaux cas identifiés récemment sont de la variante Delta qui a un impact plus mortel et donc la vaccination est un must pour nous protéger de ce virus mortel.

Selon l’OMS, les personnes entièrement vaccinées infectées par la variante delta peuvent transmettre le virus à d’autres. Mais ils semblent être infectieux pendant une période plus courte que les personnes non vaccinées infectées par la variante. La seule façon de contrôler la pandémie de COVID-19 est que chaque individu agisse de manière responsable. Il est essentiel de continuer à porter votre masque, d’éviter les espaces surpeuplés et les activités extérieures inutiles, de vous laver les mains fréquemment et de vous faire vacciner complètement. Pour développer une immunité adéquate, le calendrier complet du vaccin doit être suivi comme conseillé par le fabricant du vaccin. Dans la plupart des vaccins, deux doses sont nécessaires.

Actuellement, seulement 13,5% de la population totale et environ 22,5% de la population éligible au vaccin (> 18 ans) en Inde sont entièrement vaccinés (les deux doses) contre 23,5% dans le monde. En moyenne, selon CoWIN, l’Inde vaccine près de 6 à 8 millions de personnes chaque jour. En raison du faible approvisionnement et des retards dans l’approbation de nouveaux vaccins, nous avons pris du retard dans notre campagne de vaccination. Plus tôt dans l’année, seuls deux vaccins ont obtenu une autorisation d’utilisation d’urgence par la Central Drugs Standard Control Organisation (CDSCO) en Inde. Actuellement, 6 vaccins ont été autorisés, dont 3 sont en stock. Covishield® (vaccin d’AstraZeneca fabriqué par Serum Institute of India), Covaxin® (fabriqué par Bharat Biotech Limited) et Sputnik V (distribué par Dr. Reddy’s en Inde en partenariat avec le Russian Direct Investment Fund – RDIF).

Selon le ministère de la Santé, les deux doses de Covishield doivent être administrées à 12 semaines d’intervalle et les deux doses de Covaxin doivent être administrées à 4-6 semaines d’intervalle. Le vaccin Spoutnik V utilise deux sérotypes différents : l’adénovirus 26 (Ad26) et l’adénovirus 5 (Ad5) qui sont administrés à 21 jours d’intervalle. Cela aide à développer une forte réponse immunitaire au virus COVID-19 et aux variantes Delta. Le mélange des doses de vaccin Covid-19 doit être évité jusqu’à ce que suffisamment de preuves scientifiques sur son efficacité soient réunies. Le niveau d’immunité après le premier coup peut ne pas être très élevé. Par conséquent, il faut prendre les deux doses pour assurer la pleine efficacité du vaccin et assurer une forte protection contre le virus. Cela s’applique également à ceux qui ont été infectés par le COVID-19 dans le passé, car il est recommandé qu’ils aient également besoin de prendre les deux doses du vaccin.

Ces vaccins sont récemment recommandés pour une utilisation pendant la grossesse ainsi que pendant l’allaitement, bien que l’absorption chez les femmes enceintes soit faible en Inde. Les résultats des essais cliniques ont montré un effet protecteur fort et constant et les vaccins ont été soumis à des contrôles stricts, à une rigueur scientifique et réglementaire comme tout autre vaccin, et se sont avérés sûrs.

Ces vaccins ont été approuvés pour une utilisation restreinte dans les situations d’urgence chez les personnes de plus de 18 ans. Ils se sont avérés aussi efficaces et sûrs chez les personnes de plus de 60 ans que chez les personnes plus jeunes (plus de 18 ans). Il est efficace et sûr même chez les personnes souffrant de comorbidités comme le diabète et l’hypertension.

Les cas récents détectés ont révélé que la variante Delta provoquait une maladie plus grave que les variantes précédentes chez les personnes non vaccinées. Les personnes infectées par la variante Delta sont plus susceptibles d’être hospitalisées que les patients infectés par Alpha ou le virus d’origine qui cause COVID-19. La plupart des cas d’hospitalisation et de décès causés par COVID-19 ont été trouvés chez des personnes non vaccinées. La variante Delta est extrêmement contagieuse et il faut donc se vacciner le plus tôt possible.

Les effets secondaires courants de ces vaccins comprennent la sensibilité, la douleur, la chaleur, la rougeur, les démangeaisons, l’enflure ou les ecchymoses à l’endroit où l’injection est administrée. On peut également ressentir des symptômes pseudo-grippaux, tels qu’une température élevée, un mal de gorge, un écoulement nasal, une toux et des frissons. Ces effets secondaires sont mineurs et disparaissent en quelques jours. Ne laissez pas la peur des effets secondaires vous empêcher de vous vacciner. Des rumeurs ont circulé sur Internet et sur les plateformes de médias sociaux selon lesquelles ces nouveaux vaccins peuvent affecter la fertilité. Ces rumeurs n’ont aucun fondement médical et n’ont pas été retrouvées lors des procès. Les effets indésirables qui peuvent exister sont considérablement inférieurs à ceux associés à l’infection au COVID-19 et sont clairement contrebalancés par les avantages du vaccin.

Les vaccins aident à développer une immunité contre l’infection au COVID-19 et aident à réduire la propagation de la maladie. Développer l’immunité grâce à la vaccination signifie qu’il y a un risque réduit de développer la maladie, en particulier la maladie grave et ses conséquences. Cette immunité vous aide à combattre le virus en cas d’exposition. Cela aide également à protéger les gens autour de vous, car si vous êtes protégé contre l’infection et la maladie, vous êtes moins susceptible d’infecter quelqu’un d’autre. Ceci est particulièrement important pour protéger les personnes à risque accru de maladies graves. Avec la disponibilité de vaccins supplémentaires en Inde, il y aurait un meilleur accès aux vaccins, réduisant ainsi l’attente d’un rendez-vous.

Alors que nous assistons à une baisse du nombre de cas, les restrictions ont été assouplies. Nous avons maintenant commencé à retourner au travail et à nous amuser avec des amis. Étant un pays très peuplé, il est difficile de toujours maintenir une distance de sécurité les uns par rapport aux autres. Ainsi, profitez de notre temps à l’extérieur sans crainte en vous assurant que nous sommes complètement vaccinés en plus de suivre tous les comportements appropriés COVID-19. En tant que citoyens responsables, continuons tous à prendre les précautions nécessaires pour empêcher la propagation de l’infection. Le port du masque, le maintien d’une distance de sécurité, l’hygiène des mains et la vaccination sont la seule voie à suivre. N’oubliez pas que la vaccination est la seule solution à long terme à la crise du COVID-19, déclare le Dr Fauci des États-Unis. La vaccination contre l’infection au Covid-19 était le seul “médicament”, qui, une fois pris, permettra aux hommes d’affaires et aux agriculteurs de mener à bien leur travail, permettant la croissance de l’économie, a déclaré Nirmala Sitharaman. Elle a également déclaré que c’était le seul moyen de prévenir une troisième vague de la maladie.

(L’auteur est MD, DCH, Section Head Pediatrics, PD Hinduja Hospital, Mumbai. L’article est à titre informatif uniquement. Veuillez consulter des experts médicaux et des professionnels de la santé avant de commencer toute thérapie, médicament et/ou remède. Les opinions exprimées sont personnelles et ne ne reflète pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

