Le Parlement européen a ratifié hier le projet, avec près de 7 milliards de livres sterling alloués à «des technologies de défense entièrement interopérables et innovantes de haute qualité». L’UE espère que cette décision permettra d’économiser entre 22 et 88 milliards de livres sterling par an, la Commission européenne d’Ursula von der Leyen jouant un rôle clé dans le processus de sélection et de gestion du fonds.

En tant que rapporteur pour les conservateurs et réformistes européens (ECR), le professeur Zdzislaw Krasnodebski est chargé de s’exprimer sur la question au nom de son groupe.

Il a déclaré: «Les près de 8 milliards d’euros du Fonds sont destinés à des projets de recherche et développement menés conjointement par les États membres.

«L’objectif du Fonds n’est pas seulement de soutenir les projets de recherche et de développement de l’industrie européenne de la défense, mais aussi d’inclure de nouvelles entités dans les réseaux de coopération et les chaînes d’approvisionnement, y compris celles qui n’ont pas été actives dans ce secteur jusqu’à présent.

“Le FED ne subventionnera pas la coopération bilatérale entre les pays, car le nombre minimum de participants au projet financé est d’au moins trois entités d’au moins trois États membres.”

Le professeur Krasondebski a nié que cette décision constituait un pas vers la création d’une armée européenne, soulignant que l’argent ne pouvait pas être utilisé pour acheter des armes.

Néanmoins, faisant référence aux tensions persistantes entre les États-Unis et la Chine, il a ajouté: «L’Union européenne devrait accorder plus d’attention à sa défense commune, et donc augmenter les dépenses dans ce domaine.

«Mais nous devons avoir une Europe qui puisse se défendre seule sans compter uniquement sur les États-Unis».

Un an plus tard, il a semblé remettre en question les mérites de l’alliance transatlantique de longue date, déclarant à The Economist: “Ce que nous vivons actuellement, c’est la mort cérébrale de l’OTAN.”

S’exprimant l’année dernière, Mme von der Leyen a déclaré: «Nous devons également faire plus pour gérer les crises à mesure qu’elles se développent.

«Et pour cela, l’Europe a également besoin de capacités militaires crédibles et nous avons mis en place les éléments constitutifs de l’Union européenne de défense. C’est complémentaire de l’OTAN et c’est différent. »

L’ancien chef du Brexit Party, Nigel Farage, a suggéré pendant de nombreuses années qu’une armée européenne était une perspective très réelle.

En 2019, il a tweeté: «L’UE vise maintenant une armée de 60 000 hommes et le nouveau patron de la politique étrangère, Josep Borrell, a déclaré que« l’UE doit apprendre à utiliser le langage du pouvoir ».

«Quand Remainers arrêtera-t-il de mentir sur les intentions de cet État dangereux et antidémocratique?»

S’adressant à Express.co.uk plus tôt cette année, Ben Habib, comme M. Farage, ancien député européen du Brexit Party, a déclaré: «Lorsque vous revenez en 2015 et que vous vous souvenez du débat que Nick Clegg a eu avec Nigel Farage, lorsque Nigel a déclaré qu’ils visaient d’avoir une armée permanente et Nick a dit quelque chose comme «ne parlez pas des ordures, c’est juste de l’alarme», ils étaient occupés à le planifier en même temps.

«Désormais, il est impossible que le vice-Premier ministre du Royaume-Uni ne sache pas ce qui se passait à la Commission.»