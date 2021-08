Menace de troisième vague de Covid-19 : alors que 46 districts signalent un taux de positivité de plus de 10 %, un aperçu des 10 États critiques en Inde

Quel est le statut actuel de ces États en termes de cas de COVID-19 ? Financial Express Online jette un coup d’œil.

Taux de positivité au COVID-19 en Inde : Alors que la menace de la troisième vague de coronavirus se profile, le Centre a averti 10 États d’envisager d’imposer des restrictions strictes dans les 46 districts où le taux de positivité est supérieur à 10 %. Les 10 États concernés sont le Maharashtra, le Kerala, l’Odisha, le Tamil Nadu, le Karnataka, l’Andhra Pradesh, le Mizoram, l’Assam, le Manipur et le Meghalaya. Les restrictions que le Centre a demandé aux États d’envisager incluent la réduction ou la prévention des déplacements des utilisateurs et du surpeuplement, car ces États connaissent une augmentation du nombre de cas de COVID-19, devenant une source de préoccupation. En dehors de cela, le Centre a déclaré qu’il y avait 53 autres districts où le taux de positivité au COVID était compris entre 5% et 10%, et ainsi, il a demandé aux États d’intensifier la réalisation de tests pour détecter les cas.

Le ministère de la Santé de l’Union a également averti ces États que tout type de laxisme, car cela pourrait aggraver la situation dans ces zones, et par conséquent, ces États. Mais quel est le statut actuel de ces États en termes de cas de COVID-19 ? Financial Express Online examine :

Kerala

À l’heure actuelle, le Kerala compte 1,65 lakh de cas actifs de coronavirus, plus élevé que tout autre État, et au cours des dernières 24 heures, les cas actifs ont augmenté de plus de 3 600 cas. Actuellement, l’État représente plus de 40% des cas actifs dans le pays, et ses cas actifs sont plus du double de ceux du Maharashtra, qui a le deuxième plus grand nombre de cas actifs. Les experts craignent que l’État ne pousse l’Inde vers une troisième vague. Gardant à l’esprit le nombre croissant de cas, l’État a ordonné un verrouillage complet au cours du week-end en tant que mesure urgente pour contenir la propagation du virus. La situation s’est aggravée après que le Kerala a autorisé un assouplissement de trois jours pour l’Aïd au début du mois malgré l’objection du tribunal suprême. Actuellement, le taux de positivité de l’État est supérieur à 13% selon le tableau de bord Kerala COVID.

Maharashtra

L’État compte actuellement 80 138 cas actifs – le deuxième plus élevé du pays. Bien qu’au cours des dernières 24 heures, le nombre de cas actifs ait diminué de 733, le fait qu’il représente encore environ 20% du total des cas actifs dans le pays est préoccupant, en particulier en raison du fait que le Maharashtra est un grand État et a un forte densité de population, ce qui accélère la propagation des cas de Covid-19. L’État avait également été le moteur de la deuxième vague de virus, c’est pourquoi des mesures strictes doivent être imposées dès le début dans le Maharashtra. Cependant, l’État a plutôt ordonné la réouverture des théâtres et des centres commerciaux, etc., assouplissant les restrictions sur les coronavirus.

Karnataka

Avec environ 23 820 cas actifs à l’heure actuelle, le Karnataka est également un état critique puisqu’au cours des dernières 24 heures, il a signalé une augmentation nette de 318 cas actifs. Cela signifie qu’au Karnataka également, les nouveaux cas au cours des dernières 24 heures ont été plus élevés que le nombre de guérisons signalées. L’État a maintenu l’imposition du couvre-feu nocturne mais a autorisé les théâtres et les salles de cinéma à fonctionner à 50% de leur capacité. De plus, le mois dernier, il a autorisé les collèges et les instituts d’enseignement supérieur à commencer leurs activités, mais a déclaré que seuls les enseignants, le personnel et les étudiants qui ont reçu au moins une dose de vaccin COVID seraient autorisés à y assister, les étudiants ayant la possibilité de choisir s’ils souhaitent ou non fréquenter physiquement le collège. De plus, maintenant, l’État a autorisé les commissaires de district de tous les districts à imposer des restrictions supplémentaires lorsqu’ils le jugent nécessaire.

Tamil Nadu

Actuellement, 20 716 cas actifs de Covid-19 sont présents dans l’État méridional du Tamil Nadu, mais ses cas actifs ont diminué de 218 au cours des dernières 24 heures, ce qui signifie que les nouveaux cas étaient inférieurs au nombre de cas récupérés. Bien que ce soit un signe positif, on ne sait pas pendant combien de temps l’État serait en mesure de maintenir cette tendance positive. Cependant, l’État impose des restrictions supplémentaires pour empêcher la propagation, comme rendre obligatoire une RT-PCR négative pour ceux qui entrent dans l’État depuis le Kerala. En dehors de cela, Chennai Corporation a également ordonné aux magasins des zones commerciales de rester fermés jusqu’au 9 août, car CM Staline a autorisé les autorités locales à imposer les restrictions requises pour limiter la propagation.

Andhra Pradesh

21 180 cas actifs sont présents dans l’Andhra Pradesh, mais dans une tendance positive, le taux de positivité dans l’État a baissé à 2,6 %. L’État, cependant, a prolongé le couvre-feu nocturne jusqu’au 14 août et a annoncé que le contrevenant serait pénalisé conformément à la loi sur la gestion des catastrophes et à l’IPC, alors même qu’il y a quelques semaines, l’État avait autorisé la réouverture des salles de cinéma et des théâtres.

Odisha

Plus de 14 500 cas sont actifs à Odisha, mais l’État est sur le point d’assouplir les restrictions COVID-19 à partir de dimanche et ces restrictions assouplies se poursuivraient jusqu’au 1er septembre. Alors que le couvre-feu nocturne se poursuivrait, l’État a retiré la règle de fermeture du week-end, à l’exception de Bhubaneswar, Cuttack et Puri car les taux de transmission dans ces zones sont encore élevés. La restriction se poursuivrait sur les rassemblements religieux, sociaux et politiques, et les salles de cinéma peuvent fonctionner à 50% de leur capacité. Les magasins et les centres commerciaux peuvent ouvrir dans l’État de 6 heures du matin à 20 heures, et les établissements d’enseignement, à l’exception des centres de coaching, seraient autorisés à fonctionner selon les ordres des départements respectifs. La plupart des lieux touristiques et des moyens de transport ont également été autorisés à ouvrir avec des protocoles COVID-19 en place.

Manipur

Manipur compte plus de 10 500 cas actifs, qui ont connu une baisse nette de l’État au cours des dernières 24 heures. Le couvre-feu de verrouillage de l’État devrait se poursuivre jusqu’au 3 août, selon lequel les activités essentielles autour de la vaccination, des hôpitaux, de l’approvisionnement en eau et en électricité, de l’approvisionnement en GPL, des voyages en avion, de la collecte des ordures, etc. ont été autorisées, ainsi que la livraison de nourriture par le personnel de livraison autorisé, bureaux d’assurance, et livraison de légumes, épicerie et viande, etc.

Meghalaya

Le Meghalaya compte 5 966 ​​cas actifs et samedi, le district d’East Khasi Hills, où le taux de positivité est supérieur à 10 %, a annoncé qu’il n’y aurait aucun mouvement interdistrict non autorisé et que le couvre-feu nocturne resterait en place. Les dimanches auraient des couvre-feux totaux sans aucun mouvement non essentiel autorisé. Les services de livraison à domicile/à emporter, les activités de commerce électronique et les services de messagerie seraient toutefois autorisés. Les directives entreraient en vigueur lundi jusqu’à nouvel ordre.

Mizoram

Le Mizoram compte 12 388 cas actifs et au cours des dernières 24 heures, il y a eu une augmentation nette de 213 de ce chiffre. L’État avait imposé un verrouillage total à Aizawl jusqu’au 31 juillet et de plus amples informations sur les directives de verrouillage sont attendues de l’État.

Assam

L’Assam compte plus de 13 000 cas actifs, bien que ce chiffre ait diminué au cours des dernières 24 heures. Récemment, cependant, l’État a annoncé un verrouillage total dans deux districts où le taux de positivité au COVID est préoccupant. En outre, il a également ordonné que toute zone où le taux de positivité sur sept jours atteignait 10 %, la zone soit déclarée zone de confinement et que seules les activités essentielles soient autorisées à se poursuivre dans ces zones.

