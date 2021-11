Menace de viol contre la famille de Virat Kohli: DCW prend connaissance et avise la police de Delhi

Maliwal a demandé à la police de Delhi de prendre des mesures immédiates dans le « cas très grave ». (Photo : VK/Twitter)

La Commission de Delhi pour les femmes a envoyé un avis à la police de Delhi concernant les menaces en ligne prétendument proférées contre le capitaine de l’équipe de cricket indienne Virat Kohli et sa famille au sujet des mauvaises performances de l’équipe lors de la Coupe du monde ICC T20 en cours. Le DCW a déclaré qu’il avait pris connaissance suo moto des rapports des médias faisant état de menaces contre Kohli ainsi que sa fille.

Le DCW a envoyé un avis au sous-commissaire de police (Cyber) division qui a déclaré qu’il a été signalé que « des menaces en ligne sont données pour violer la fillette de neuf mois de Virat Kohli après que l’équipe a perdu contre arch- rivaliser avec le Pakistan dans le tournoi international ».

क्रिकेट टीम के कप्तान @imVkohli और @AnushkaSharma की बेटी को ट्विटर पर धमकी मिलने के मामले में दिल्ली महिला आयोग ने भेजा पुलिस को नोटिस।DCW अध्यक्ष @SwatiJaiHind ने बताया घटना को शर्मनाक, आरोपी की twitter twitter com/qUEWeLeyLx – Commission de Delhi pour les femmes – DCW (@DCWDelhi) 2 novembre 2021

Dans sa lettre, le président du DCW, Swati Maliwal, a déclaré : « On apprend qu’il est également attaqué depuis qu’il s’est prononcé contre le trolling incessant de son coéquipier Md. Shami qui a été ciblé pour sa religion par des trolls en ligne.

Le DCW a demandé à la police de Delhi de lui fournir la copie du FIR enregistré dans l’affaire, les détails des accusés identifiés et arrêtés dans l’affaire, et si aucun accusé n’a été arrêté, alors fournir les détails des mesures prises par la police pour arrêter l’accusé.

Maliwal a demandé à la police de Delhi de prendre des mesures immédiates dans le « cas très grave ». Le chef du DCW a également demandé un rapport détaillé sur les mesures prises dans cette affaire.

« Compte tenu de la gravité de l’affaire, veuillez fournir les informations demandées à la Commission au plus tard le 6 novembre », a déclaré Maliwal dans la lettre.

