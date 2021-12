Menace du Brexit : l’UE prête à une « guerre commerciale à part entière » avec le Royaume-Uni après « l’impasse de Noël » | Politique | Des nouvelles

Depuis que le Royaume-Uni a quitté le bloc commercial des 27 membres l’année dernière, plusieurs problèmes restent à régler entre les deux parties. L’un des points de friction les plus importants est la partie de l’accord sur le Brexit couvrant l’Irlande du Nord. Dans le cadre du protocole d’Irlande du Nord, l’UE a insisté sur des contrôles douaniers stricts sur certaines marchandises entrant sur le territoire en provenance de Grande-Bretagne afin d’éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande.

Cependant, la barrière commerciale invisible le long de la mer d’Irlande a créé le chaos pour les entreprises car certains produits tels que les viandes réfrigérées ont été frappés de restrictions.

Les négociations sur l’avenir de l’Irlande du Nord se sont poursuivies à l’approche de Noël, entretenant la tension entre le Royaume-Uni et l’UE.

Les deux côtés ont récemment été pressentis pour une « guerre commerciale à part entière » par les universitaires Amelia Hadfield et Christian Turner.

Le duo a analysé les » querelles du Brexit » entre Londres et Bruxelles depuis 2017, qui, selon eux, s’intensifieraient probablement après une » impasse d’avant Noël « .

Leur article, « Brexit Spats with the EU – Britain’s New Christmas Tradition ? », a été publié dans la revue « Political Insight » en novembre.

Ils ont écrit : « À l’heure actuelle, le résultat est l’impasse familière d’avant Noël.

« Le Royaume-Uni continue de considérer le Protocole comme fondamentalement impraticable, contribuant directement à l’instabilité croissante au sein de sa propre Union.

« Indépendamment de ce qui a été signé, les conséquences découlant de sa mise en œuvre illustrent désormais pour la partie britannique que « l’accord initial était politiquement inacceptable ».

Les universitaires affirment que les deux parties ont été proches d’une percée dans les pourparlers pour atténuer certains des problèmes commerciaux concernant l’Irlande du Nord.

Ils ont souligné que les transporteurs et les compagnies maritimes souhaitent une réduction majeure de la quantité de paperasse, du temps et des coûts associés aux flux commerciaux entre le territoire et le reste du Royaume-Uni.

Elle sera désormais le fer de lance des pourparlers avec l’UE après la démission du négociateur en chef du Brexit, Lord Frost, de son poste la semaine dernière.

Quelques jours seulement après avoir reçu son nouveau dossier, Mme Truss a lancé un avertissement sévère à l’UE concernant la situation en Irlande du Nord.

Elle a réitéré la menace du Royaume-Uni de suspendre unilatéralement certaines parties de son accord avec l’UE après son premier appel avec son homologue du bloc, Maroš Šefčovič (photo), mardi.

Elle a déclaré : « La position du Royaume-Uni n’a pas changé.

« Nous avons besoin que les marchandises circulent librement entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord, que nous mettions fin au rôle de la CJCE (Cour européenne de justice) en tant qu’arbitre final des différends entre nous et que nous résolvions d’autres problèmes.

« Nous devons accélérer le rythme des pourparlers au cours de la nouvelle année. Notre préférence reste de parvenir à une solution convenue.

« Si cela ne se produit pas, nous restons prêts à déclencher les garanties de l’article 16 pour faire face aux problèmes très réels rencontrés en Irlande du Nord et pour protéger l’accord de Belfast (vendredi saint) dans toutes ses dimensions. »