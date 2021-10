Menace effrayante affichée près de l’événement de Manchester ⋆ .

La bannière a été suspendue à un pont dans un parc voisin du centre-ville de Manchester, où le Premier ministre et les conservateurs supérieurs se réunissent (Photo: Twitter)

Une sinistre bannière menaçant les conservateurs a été déployée près du lieu de la conférence du Parti conservateur.

Boris Johnson, son cabinet et ses députés, ainsi que des membres de la base, se réunissent dans le centre-ville de Manchester pour un événement de quatre jours.

Une vaste opération de police est en cours avec des manifestants soutenant diverses causes qui déferlent déjà sur le Nord-Ouest.

Un message faisant référence à l’attentat mortel de 1984 contre la conférence du parti à Brighton a été placé dans un parc de Salford à environ un kilomètre et demi de l’endroit où se réunissent les hauts responsables du gouvernement.

Les mots peints sur la banderole se lisent “rappelez-vous, nous n’avons qu’à avoir de la chance une fois”.

La citation est tirée d’une déclaration publiée par l’IRA à la suite de l’attaque.

Cinq personnes ont perdu la vie, mais cela n’a pas réussi à tuer la première ministre de l’époque, Margaret Thatcher, ni aucun des ministres.

Des dizaines d’autres ont été grièvement blessés ou sont restés handicapés à vie lorsqu’une bombe posée sur une minuterie à retardement a détruit le Grand Hôtel.

Une énorme opération de sécurité est en cours avec des manifestations attendues tout au long de l’événement de quatre jours (Photo: .)



Les tireurs d’élite de la police campent dans un endroit surplombant le lieu où se déroule la conférence (Photo: .)



Les foules ont déjà commencé à se rassembler près du lieu de la conférence et d’autres sont attendues dans les prochains jours (Photo: .)

La police du Grand Manchester a déclaré à Metro.co.uk que la bannière avait maintenant été retirée.

Après l’explosion de Brighton, le groupe militant a lancé cette menace : « Mme Thatcher va maintenant se rendre compte que la Grande-Bretagne ne peut pas occuper notre pays et torturer nos prisonniers et tirer sur nos gens dans leurs propres rues et s’en tirer.

« Aujourd’hui, nous n’avons pas eu de chance, mais rappelez-vous que nous n’avons à avoir de la chance qu’une seule fois. Il faudra toujours avoir de la chance. Donnez la paix à l’Irlande et il n’y aura plus de guerre.

Ce n’est pas la première fois que des messages sombres sont affichés publiquement à Salford pour coïncider avec la conférence, qui se tient souvent dans la ville voisine de Manchester.

En 2019, deux efigies ont été suspendues à un pont avec le message ” 130 000 tués sous le régime conservateur, il est temps d’uniformiser les règles du jeu “. En 2017, un affichage similaire disait simplement « accrochez les conservateurs ».

Une opération de sécurité massive 24 heures sur 24, surnommée «l’anneau d’acier», est en place dans le centre-ville.

On a dit aux habitants de la ville de s’attendre à voir une présence policière accrue dans la rue pendant «l’opération Protector».

L’opération de sécurité «anneau d’acier» sera en place 24 heures sur 24 jusqu’à ce que le Premier ministre clôture la conférence avec son discours de mercredi (Photo: .)



Des milliers d’officiers seront impliqués dans une opération de sécurité des mois dans la planification (Photo: .)

Plus tôt cette semaine, un officier supérieur de la police du Grand Manchester a déclaré “nous nous attendons à ce qu’un certain nombre de manifestants se rendent dans la ville”, certains étant déjà en cours.

Le chef de police adjoint Wasim Chaudhry a ajouté: “ Comme pour de nombreux événements comme celui-ci, les émotions peuvent être vives et bien que tout le monde ait le droit de manifester pacifiquement, toute personne se comportant de manière à menacer ou à intimider les autres ou à commettre des infractions pénales sera traité de manière appropriée.

Un porte-parole de la police du Grand Manchester a déclaré: “La bannière a été retirée et les opérations policières de la conférence continuent de se dérouler sans heurts.”

