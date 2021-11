Menace idole: Jeff Bezos plaisante avec Leonardo DiCaprio sur une vidéo de l’acteur rencontrant la petite amie du milliardaire

Jeff Bezos, à gauche, et Leonardo DiCaprio. (Fichier ., Photos BigStock)

Jeff Bezos poursuit peut-être les étoiles avec son entreprise spatiale Blue Origin, mais il doit garder un œil sur les stars de la variété des célébrités ici sur Terre.

Le milliardaire fondateur d’Amazon s’est amusé sur Twitter lundi matin, lançant une menace ludique contre l’acteur Leonardo DiCaprio après que les deux aient assisté au même événement à Los Angeles ce week-end.

La vidéo de DiCaprio rencontrant la petite amie de Bezos, Lauren Sanchez, est devenue virale après avoir été vue en train de se frotter à l’acteur et de sourire à tout ce qu’il disait, pendant que Bezos regardait. Les trois étaient parmi les participants au gala LACMA Art + Film à Los Angeles samedi.

La vidéo a fait le tour de Twitter et Internet a répondu par des commentaires tels que « Leo est sur le point de perdre son adhésion Prime. »

Lundi, Bezos a partagé une photo de lui se tenant debout derrière un panneau avertissant d’une chute abrupte d’une falaise. Il a invité DiCaprio à se rapprocher.

Léo, viens ici, je veux te montrer quelque chose… @LeoDiCaprio https://t.co/Gt2v9JZTNz pic.twitter.com/KqGLB839NI – Jeff Bezos (@JeffBezos) 8 novembre 2021

Bezos et son ex-femme MacKenzie Bezos se sont séparés en janvier 2019 après 25 ans de mariage. Lui et Sanchez (ci-dessous) se fréquentent depuis quelques années et se présentent à des événements et côtoient des célébrités et des dignitaires du monde entier.

