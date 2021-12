Menace Omicron en Inde : l’Insacog recommande une dose de rappel pour les plus de 40 ans

Les doses de rappel devraient d’abord cibler le segment le plus à haut risque / exposition le plus élevé, car les faibles niveaux d’anticorps neutralisants des vaccins actuels ne seraient probablement pas suffisants pour neutraliser Omicron, a déclaré Insacog.

Le consortium indien de génomique SARS-CoV-2, Insacog, a suggéré des injections de rappel du vaccin Covid-19 pour les personnes de plus de 40 ans afin de faire face à la menace de la variante Omicron. Insacog est un consortium de 28 laboratoires qui surveille les variations génomiques du coronavirus.

Le bulletin hebdomadaire d’Insacog a suggéré la vaccination de toutes les personnes à risque non vaccinées restantes et d’envisager une dose de rappel pour les personnes de 40 ans et plus. Les doses de rappel devraient d’abord cibler le segment le plus à haut risque / exposition le plus élevé, car les faibles niveaux d’anticorps neutralisants des vaccins actuels ne seraient probablement pas suffisants pour neutraliser Omicron, a déclaré Insacog.

Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont déjà autorisé les injections de rappel pour certains groupes d’âge. Le ministre de la Santé de l’Union, Mansukh Mandaviya, a déclaré vendredi au Parlement que la décision sur les doses de rappel et la dose de vaccin Covid-19 pour les enfants n’était pas une décision politique et serait prise par un groupe d’experts de scientifiques basés sur la science. Le ministre a déclaré que dans le cadre des nouvelles directives de voyage, des tests RT-PCR ont été effectués sur les 16 000 voyageurs venant en Inde sur 58 vols en provenance de pays à risque et 18 cas positifs au Covid ont été détectés. Ces 18 cas positifs au Covid ont été envoyés à l’Insacog pour un séquençage génomique afin de rechercher la variante Omicron, a indiqué le ministre.

Des doses de rappel ont été suggérées car Omicron est une variante fortement mutée qui devrait être capable d’échapper à l’immunité antérieure contre les infections naturelles ou les vaccins. Les preuves préliminaires suggèrent qu’Omicron peut augmenter le risque de réinfection, ce qui est attendu des changements structurels dus aux mutations, et le nombre de cas de cette variante semble augmenter dans presque toutes les provinces d’Afrique du Sud, a déclaré Insacog. Une stratégie juste et efficace pour détecter et contenir l’entrée d’Omicron en Inde est en cours de mise en œuvre, car sur la base des données préliminaires, il est probable que l’immunité de la population et l’immunité induite par le vaccin ne bloquent pas suffisamment sa propagation, a déclaré Insacog.

Selon l’Insacog, la surveillance génomique serait essentielle pour la détection précoce de la présence de ce variant, afin de permettre les mesures de santé publique nécessaires. La surveillance des voyages vers et depuis les zones touchées connues et la recherche des contacts des cas de Covid-19 avec un lien épidémiologique avec les zones touchées ont été mises en œuvre ainsi qu’une augmentation des tests avec séquençage des cas confirmés, a déclaré Insacog.

Le programme de surveillance de l’État du Karnataka enquête sur les deux épidémies signalées dans l’État. Les deux premiers cas d’Omicron ont été détectés au Karnataka – un médecin de 46 ans entièrement vacciné de Bengaluru sans antécédents de voyage et un ressortissant sud-africain de 66 ans.

