Menace ouverte de Rakesh Tikait aux médias : « Soutenez-nous ou vous êtes notre prochaine cible »

Mardi, le leader de l’Union Bharatiya Kisan (BKU), Rakesh Tikait, a ouvertement menacé les médias de soutenir les agriculteurs protestataires ou de devenir leur prochaine cible. “La prochaine cible sera les maisons de presse, si vous voulez être sauvé alors rejoignez-nous, sinon vous souffrirez également”, a déclaré Tikait après son arrivée à Chhattisgarh.

Dans la vidéo publiée par l’agence de presse ANI, Tikait peut être entendu dire : « Nous ferons aussi quelque chose du Congrès. Principalement, c’est le gouvernement siégeant à Delhi qui a vendu la moitié du pays. Concentrez-vous là-dessus aussi. Vous devez tous nous soutenir. Notre prochaine cible sera les maisons de presse. Si vous voulez être sauvé, alors soutenez-nous ou vous souffrirez aussi. »

#REGARDER | … Tout le monde devrait nous rejoindre. La prochaine cible sera les maisons de presse, si vous voulez être sauvé alors rejoignez-nous, sinon vous souffrirez également : le leader de l’Union de Bharatiya Kisan Rakesh Tikait après son arrivée à Raipur, Chhattisgarh pic.twitter.com/nnCJgS11Z5 – ANI (@ANI) 28 septembre 2021

Tikait, qui devait assister à un Kisan Mahapanchayat dans la ville Rajim de Chhattisgarh, a en outre déclaré qu’ils soulèveraient les problèmes des agriculteurs de l’État. « Le plus gros problème est le MSP dans le pays, nous allons soulever cette question. Nous parlerons de la façon dont les producteurs de légumes de l’État peuvent bénéficier davantage et des politiques qui doivent être élaborées pour eux », a déclaré Tikait, cité par l’ANI.

Cela survient un jour après que les agriculteurs protestataires, sous le Samkyukt Kisan Morcha, aient observé une grève nationale de 10 heures pour marquer le premier anniversaire de leur agitation contre les trois lois agricoles controversées du Centre.

Tikait avait déclaré que le Bharat Bandh avait reçu une réponse écrasante de tout le pays. Cependant, l’impact majeur de la grève s’est limité au Pendjab et à l’Haryana où la vie normale a été touchée et la circulation s’est arrêtée avec des manifestants bloquant les autoroutes et squattant les voies ferrées.

Des milliers d’agriculteurs restent aux frontières de Delhi depuis novembre 2020 pour protester contre les lois agricoles, qui, selon eux, les laisseront à la merci des grandes entreprises agro-alimentaires. Une douzaine de rondes de pourparlers ont déjà eu lieu entre le Centre et les syndicats agricoles, mais aucun terrain d’entente n’a été trouvé jusqu’à présent.

