Kaboul : Clarissa Ward de CNN “inculpée” par un combattant taliban

Le colonel Richard Kemp a averti que les « bâtiments gouvernementaux » et les « terrains de sport » font partie des « cibles majeures » qui pourraient être touchées par des terroristes. Les talibans ont déferlé sur l’Afghanistan ce mois-ci, s’emparant de la capitale Zaboul le 15 août.

Les forces britanniques et américaines tentent désespérément d’évacuer les ressortissants occidentaux et leurs alliés afghans de l’aéroport international de Kaboul.

L’invasion de l’Afghanistan menée par les États-Unis en 2001 a eu lieu en réponse aux attaques terroristes du 11 septembre à New York et à Washington DC, qui ont fait 3 000 morts.

Al-Qaïda a planifié les attaques depuis l’Afghanistan, où ils ont été hébergés par les talibans.

S’adressant au Daily Mirror à propos du groupe, le colonel Kemp a averti : « S’ils ne peuvent pas obtenir les États-Unis, le Royaume-Uni reste une cible importante.

On craint que la Grande-Bretagne ne soit confrontée à une attaque terroriste « à la manière du 11 septembre » (Image : GETTY)

Les attentats du 11 septembre contre New York et Washington DC ont fait 3 000 morts (Image : GETTY)

“La liberté en Afghanistan, comme nous l’avons vu avec le 11 septembre, leur donnera du temps et les aidera à planifier une telle attaque.”

Les talibans ont juré de cesser de fournir un sanctuaire à Al-Qaïda et à d’autres groupes terroristes, dans le cadre d’un accord conclu avec l’administration Trump.

Cependant, le colonel Kemp soutient qu’il est peu probable qu’ils tiennent parole.

Il a déclaré : « Ils sont des camarades proches depuis un certain temps et ont des doctrines et des croyances religieuses similaires.

LIRE LA SUITE: Joe Biden exposé? Un diffuseur américain accusé d’avoir supprimé une erreur majeure de POTUS dans une interview

Les talibans détiennent désormais toutes les principales villes d’Afghanistan (Image : GETTY)

« Ils ont fait campagne et combattu ensemble pendant deux décennies et leurs liens sont peut-être encore plus étroits qu’avant.

“Cela pourrait très bien signifier une menace bien plus grande d’al-Qaïda Mark II, un plus grand danger pour les citoyens britanniques.”

Il y a déjà eu des rapports d’un certain nombre de groupes extrémistes islamistes opérant avec et combattant aux côtés des talibans en Afghanistan.

Le colonel Kemp a également averti que la Grande-Bretagne était confrontée à une menace renouvelée de la part des djihadistes « inspirés » par la victoire des talibans, tant au Royaume-Uni qu’à l’étranger.

Des Afghans désespérés tentent de fuir l’aéroport de Kaboul (Image: GETTY)

L’aéroport international de Kaboul est gardé par les troupes américaines et britanniques (Image: GETTY)

On estime que 700 ressortissants britanniques se sont rendus en Irak et en Syrie entre 2013 et 2017, pour rejoindre le groupe terroriste ISIS.

Le colonel a commenté : « Nous sommes actuellement confrontés au danger d’une attaque de la part de djihadistes déjà ici qui s’inspirent de ce qu’ils ont vu de la victoire des talibans en Afghanistan.

«Cela se produit en ce moment – ​​des personnes radicalisées voient cette histoire se dérouler et s’en inspirent.

“Ils célèbrent une fois de plus la montée d’al-Qaïda et la menace de ces personnes est immédiate.”

Lord Jonathan Evans, ancien patron du MI5, a déclaré jeudi que les groupes terroristes internationaux pourraient à nouveau utiliser l’Afghanistan comme base pour attaquer l’ouest.

Il a averti : « S’ils ont la possibilité de mettre en place des infrastructures pour s’entraîner et fonctionner, cela constituera une menace pour l’ouest.

« Il y a aussi l’effet psychologique de l’inspiration que certains vont puiser de l’échec du pouvoir occidental en Afghanistan.

“En termes pratiques et en termes d’espace non gouverné, mais aussi en termes psychologiques, cela signifie probablement une augmentation de la menace au cours des mois et des années à venir.”

Al-Qaïda a planifié les attentats du 11 septembre depuis son sanctuaire afghan (Image : GETTY)

La résistance aux talibans a éclaté en Afghanistan, les forces anti-talibans se rassemblant dans la vallée du Panjshir.

Certains sont d’anciens combattants de l’Alliance du Nord, une coalition anti-talibans qui a combattu le groupe pendant des années avant les attentats du 11 septembre.

Après les atrocités, les troupes de l’Alliance du Nord ont travaillé avec les États-Unis pour renverser les talibans et installer un nouveau gouvernement.