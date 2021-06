« Menacer Morata, c’est aller trop loin »

in

26/06/2021

Le à 13:54 CEST

Jordi Gil – Madrid (Envoyé spécial)

Dani Olmo, international espagnol, a défendu lvaro Morata, qui a déclaré avoir passé un très mauvais moment en raison de ses erreurs devant le but avec l’équipe espagnole à Euro 2021. Olmo a souligné que “nous ne sommes pas d’accord avec les menaces, aller plus loin c’est aller trop loin. Il faut se mettre à la place du joueur, il faut savoir respecter. Être critiqué fait partie de notre métier et nous l’acceptons. Une autre chose est de passeret”.

Olmo a joué cinq ans pour le Dinamo Zagreb en Croatie et connaît très bien le football du pays. « Les Croates se sont révélés très compétitifs dans tous les sports. À l’exception d’un pays moins grand que l’Espagne, la France, l’Allemagne, ils sont plus compétitifs, ils sont très propres, ils apprécient beaucoup leurs réalisations. Ils sont coeur pur et très intenseIls donnent tout pour leur pays.”

L’ancien Blaugrana a été tenté par l’équipe nationale croate de nationaliser en 2018 mais le footballeur n’a eu aucun doute : “Il y avait de l’intérêt mais j’ai toujours été clair sur ma position. Je suis reconnaissant et ai une affection particulière pour la Croatie, même si j’ai toujours dit que mon rêve était d’être ici avec l’équipe nationale”.

Quant au rival de lundi à Copenhague, Olmo a commenté que « la Croatie se démarque pour toute l’équipe, ils ont de très bons joueurs comme ceux que vous connaissez tous. comme Modric ou Kovavic, mais il y en a d’autres, je soulignerais peut-être Petkovic, que vous ne connaissez pas trop, c’est un attaquant du Dinamo Zagreb, robuste, que dans les grandes fêtes il pousse. Il faut être prudent avec lui.”

“Modric est le cœur de la Croatie”

L’attaquant considère que le lien est “à 50 pour cent” et il estime que, contrairement à la Suède ou à la Pologne, « « Je ne pense pas qu’ils se soient enfermés, ils nous surprennent juste. » Quant à Modric, Olmo a souligné que “nous connaissons tous le joueur qu’il est, il est très important dans son club et dans l’équipe nationale.. C’est le coeur de la Croatie au centre du terrain, il prend le relais du jeu et ce qui se passe”

Dani Olmo a vécu de grands moments personnels en Croatie et il s’est particulièrement souvenu de la célébration du vice-champion du monde en 2018. “C’était comme gagner le titre, j’ai pu le vivre lors de la pré-saison à Zagreb. C’était incroyable, j’en ai fait partie à cause de l’affection particulière que je ressentir pour la Croatie.”

Le footballeur de Leipzig a admis qu’il avait “le virus” pour affronter la Croatie, mais que j’aurais préféré être le premier du groupe car “maintenant nous avons un rival plus fort”.