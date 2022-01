Menaces de mort sur une fresque de Mbappé en France

01/11/2022 à 09:49 CET

L’attaquant du PSG, Kylian Mbappé, aurait reçu des menaces après une fresque de lui à Bondy, sa ville natale, s’est réveillé avec un graffiti qui disait « Mbappé, tu es mort », comme le rapporte Le Parisien.

Le Français, l’un des joueurs les plus importants du Parc des Princes, Il n’a pas renouvelé avec l’équipe parisienne et les doutes sur sa continuité grandissent de jour en jour. La peinture murale est configurée avec une image de lui dans son enfance à côté d’un ballon et le message suivant : « Aimez vos rêves et ils vous aimeront en retour ».

Ancien AS Monaco est en mesure de négocier avec n’importe quel club depuis le 1er janvier dernier après avoir conclu les six derniers mois de son contrat avec le PSG. Son avenir, malgré l’intention du club de le renouveler, est inconnu : le Real Madrid reste attentif à sa situation et est le principal poste pour le signer en tant qu’agent libre.

Plus de menaces sur la fresque

Outre l’agresseur du PSG, le candidat aux élections municipales de Bondy, Sylvine Thomassin, a également reçu des insultes sur la fresque elle-même, qui a barré les actes comme une attaque contre la démocratie sur ses réseaux sociaux : « Ces méthodes, en plus d’être lâches et médiocres, sont une nouvelle atteinte à la démocratie et démontrent le climat nauséabond que mes adversaires entretiennent depuis des mois ».

Dans ce sens, l’homme politique a brisé une lance en faveur de la star française : « Cette fresque était un magnifique symbole, un appel à croire en ses rêves et à toujours s’efforcer de les réaliser. Aujourd’hui, c’est aussi ce message d’espoir qui a été abîmé ».