Menaces énergétiques de la Biélorussie : Boris exhorté à ne pas partager les approvisionnements en gaz avec l’UE « Pas d’amis dans l’UE ! | Sciences | Nouvelles

Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a averti l’UE que si elle continuait à sanctionner la Biélorussie pour la crise des migrants en cours, il couperait le gazoduc qui circule de la Russie, via la Biélorussie et vers l’Allemagne, la France et les Pays-Bas. La Biélorussie a été accusée d’avoir encouragé des milliers de migrants à se rendre à la frontière polonaise pour porter atteinte à la sécurité de l’UE, a démenti le gouvernement biélorusse.

———————–

M. Loukachenko a averti : » S’ils nous imposent des sanctions supplémentaires… nous devons réagir.

« Nous réchauffons l’Europe et ils nous menacent. Et si nous arrêtions l’approvisionnement en gaz naturel ?

« Par conséquent, je recommanderais aux dirigeants polonais, lituaniens et autres personnes aveugles de réfléchir avant de parler. »

Les États membres de l’UE dépendent fortement de la Russie pour environ 40 % de leur gaz, tandis que le principal importateur de gaz du Royaume-Uni est la Norvège. Par conséquent, le Royaume-Uni ne serait pas fortement affecté par une coupure de gaz russe.

Dans un sondage de 5 415 personnes, organisé du 16 au 18 novembre, 86 % des électeurs ont déclaré que le Royaume-Uni ne devrait pas détourner l’approvisionnement en gaz des États de l’UE en difficulté si la Russie ou la Biélorussie les coupaient.

Un électeur, Smuj Smith, a déclaré : « Si la botte était sur l’autre pied, un État membre de l’UE risquerait-il de manquer de ses propres approvisionnements énergétiques pour aider le Royaume-Uni ?

« En fait, ils hurleraient tous de joie à l’idée de « punir » le Royaume-Uni pour son départ.

« Contrairement à Boris, je ne vois pas d' »amis » en Europe. »

Un autre électeur, K Dave, était d’accord : « Pourquoi sur la grande terre de Dieu devrions-nous intervenir pour aider l’UE avec du gaz, alors que tout ce qu’ils nous donnent est menace, menace, menace ! »

Le Royaume-Uni a intensifié son aide dans la crise des migrants en envoyant des soldats à la frontière polonaise, où des dizaines de milliers de migrants ont campé pendant des semaines dans des conditions glaciales pour tenter d’entrer dans l’UE.

Mais de nombreux lecteurs d’Express ont estimé que le Royaume-Uni ne devrait pas donner un coup de main à l’UE.

Certains ont évoqué les menaces du gouvernement français de couper l’approvisionnement énergétique du Royaume-Uni.

Reader JG a déclaré: «Nous vivons toujours sous la menace que les Français coupent les interconnexions électriques vers l’Angleterre et Jersey, à moins que nous n’acceptions de distribuer des licences de pêche comme des biscuits.

« L’UE n’arrête pas de parler du potentiel de Poutine à utiliser l’approvisionnement énergétique comme arme politique, mais n’a aucun problème à ce que la France fasse de même avec la Grande-Bretagne.

« En ce qui me concerne, l’UE peut geler.

LIRE LA SUITE: Macron se retourne contre l’UE alors qu’il se bat pour remporter les prochaines élections

En octobre, Clément Beaune a déclaré que la France était prête à couper l’approvisionnement énergétique britannique à titre de mesure punitive après que le gouvernement britannique a refusé des licences de pêche à une minorité de bateaux français.

Il a déclaré: « Nous défendons nos intérêts, nous le faisons gentiment et avec diplomatie, mais quand cela ne fonctionne pas, nous prenons des mesures.

« Les îles anglo-normandes et le Royaume-Uni dépendent de nous pour leur approvisionnement énergétique.

« Ils pensent qu’ils peuvent vivre seuls et dénigrer l’Europe, et parce que cela ne fonctionne pas, ils se livrent à la surenchère, de manière agressive. »

Pour tenter de défendre ses propos, M. Beaune a déclaré que son pays devait utiliser « le langage de la force » car « c’est la seule langue que ce gouvernement britannique comprend ».

Après les menaces continues des ministres français, la ministre des Affaires étrangères Liz Truss a déclaré : « Nous n’allons tout simplement pas nous retourner face à ces menaces.

« Ces menaces sont totalement injustifiées. »

Assurez-vous de ne jamais être laissé pour compte en recevant les plus grandes nouvelles de la journée couvrant la politique, la royauté et la finance. Inscrivez-vous à l’alerte Daily Briefing ici : /newsletter-preference-centre