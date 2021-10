Menaces et insultes sexuelles envers un joueur d’Osasuna Nacional

10/10/2021 à 11h22 CEST

Nouvel épisode honteux survenu sur un terrain de football. Le joueur d’Osasuna Nacional Karolina Sarasua García a reçu des menaces et des insultes sexuelles dans les tribunes lors du match qui a affronté le SD Nueva Montaña dans la catégorie First National Women du groupe 2.

Le fait est connu grâce au fait que la footballeuse de 17 ans a publié sur son compte Instagram les graves insultes reçues par un groupe de jeunes qui regardaient le match en direct. Des insultes comme : « Je vais te violer », « Remonte ta chemise pour me montrer tes seins et ton cul », « Ton string est visible », « On va au vestiaire et je te viole » ou « On va violer toute ton équipe », entre autres. María Blanco, joueuse d’Osasuna, a récupéré l’image sur son profil Twitter.

Commentaires qu’un joueur de B.

Il est regrettable que des choses comme celle-ci continuent de se produire sans aucune conséquence.

Je n’ai pas de mots 🤮 pic.twitter.com/oVfu35EfyT – María Blanco Armendariz (@ mariablancoo17) 9 octobre 2021

La collégiale de l’assemblée, Lucia Fernandez Luna, il a également remarqué ces faits et dicte ainsi la certificat d’arbitrage: « Lors de l’élaboration de la deuxième partie, j’ai remarqué la présence, à l’extérieur de l’enceinte, de 5 garçons jusqu’à la clôture du terrain, dans la zone du milieu de terrain, derrière mon assistant numéro 2, qui portait au moins l’un d’entre eux, le survêtement avec l’écusson de l’équipe à domicile, SD NUEVA MONTAÑA. Pendant le développement de la seconde mi-temps, ils se sont adressés aux joueurs et à moi personnellement avec des commentaires offensants. Une fois le match terminé, le délégué de l’équipe visiteuse, ainsi que le joueur numéro 9, Mme KAROLINA SARASUA GARCÍA, m’a présenté leur plainte concernant ledit manque de respect et a communiqué exactement les termes avec lesquels ils nous ont été adressés : » Je vais vous violer & rdquor ; » nous allons violer toute votre équipe & rdquor;, « Remonte ta chemise pour me montrer tes seins et ton cul & rdquor ; », ton string montre & rdquor ;, « on va au vestiaire et je te viole & rdquor ; », ta mère me suce & rdquor; ;, » tu as la gueule pour bien le sucer & rdquor ;.

À la fois, Osasuna il a tenu à montrer « son rejet des commentaires reçus » également à travers les réseaux sociaux.

#Osasuna veut montrer son rejet des commentaires reçus par l’une des joueuses d’#OsasunaFemB lors du match joué cet après-midi. De même, il tient à remercier le soutien de @SDNMAH1922 pour son attitude exemplaire face à ce qui s’est passé. – CA OSASUNA (@CAOsasuna) 9 octobre 2021