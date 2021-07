Menaces mobiles : les logiciels malveillants liés à la pandémie se déchaînent

Des chercheurs de McAfee ont trouvé des preuves d’un ver SMS ciblant les consommateurs indiens, formant l’une des premières campagnes de fraude aux vaccins

Alors que les gens passent de plus en plus de temps en ligne en raison de la pandémie, les pirates informatiques tendent une embuscade aux consommateurs sans méfiance. Au début de cette semaine, l’équipe Advanced Threats Research de McAfee a publié son Mobile Threat Report 2021, qui explique comment les pirates utilisent de fausses applications, des chevaux de Troie et des messages frauduleux pour cibler les consommateurs. À la fin de 2020 (T4), le nombre total de logiciels malveillants mobiles détectés par McAfee atteignait 43 millions, dont plus de trois millions de détections nouvelles.

Venkat Krishnapur, vice-président de l’ingénierie et directeur général de McAfee Enterprise, Inde, a déclaré : « Alors que les fraudeurs continuent d’expérimenter de nouvelles méthodes et des techniques avancées pour contourner le filtrage de sécurité, nous visons à aider les consommateurs en les guidant à rester vigilants et à les sensibiliser aux l’importance de protéger leurs données et leurs appareils personnels.

Certaines des tendances des menaces mobiles :

Les chercheurs de McAfee ont trouvé des preuves d’un ver SMS ciblant les consommateurs indiens, formant l’une des premières campagnes de fraude aux vaccins. Les messages SMS et WhatsApp encourageaient les utilisateurs à télécharger une application de vaccination et une fois téléchargés, les logiciels malveillants s’envoyaient à tous les membres de la liste de contacts de l’utilisateur via SMS ou WhatsApp.

Ciblant principalement les utilisateurs d’Asie du Sud-Ouest et du Moyen-Orient, le malware mobile Etinu a été trouvé distribué via Google Play Store, avec plus de 700 000 téléchargements avant d’être détecté et supprimé. Une fois qu’une application hébergeant ce malware est installée, le malware vole les messages SMS entrants à l’aide d’une fonction d’écoute de notification. Il peut ensuite effectuer des achats et s’inscrire à des services et abonnements premium qui sont facturés sur le compte de l’utilisateur.

McAfee Mobile Security a détecté une augmentation de 141 % de l’activité des chevaux de Troie bancaires entre le troisième et le quatrième trimestre 2020. Il a découvert l’outil d’accès à distance brésilien Android (BRATA) – un cheval de Troie bancaire – qui a réussi à plusieurs reprises à accéder au Google Play Store et a incité les utilisateurs à télécharger.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gains, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.