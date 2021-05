Menaces naturelles qui rendent la terre moins paisible que vous ne le pensiez | Vie

La Terre avec ses fleurs, ses animaux et son ciel bleu semble le paradis raconté dans de nombreuses religions, mais si l’on regarde de près, notre planète peut aussi ressembler au plus terrifiant des enfers. Épidémies, tremblements de terre, tsunamis, volcans et toutes sortes de catastrophes pour se cacher dans un bunker et ne plus jamais en ressortir.

Nous ne cherchons pas vraiment à vous donner une attaque de panique ou à ramper sous le lit. Nous allons profiter de cette revue des différentes catastrophes naturelles qui menacent notre existence pour connaître des faits curieux sur la nature de notre Terre.

Pour que cette liste ne s’éternise pas, nous allons nous concentrer sur les principales catastrophes naturelles et laisser les dangers d’origine humaine pour un autre jour. Noter que le changement climatique que beaucoup refusent de reconnaître tue 150 000 personnes chaque année, selon les données de l’ONU.

Notre planète, la vie et la réalité qui nous entoure sont pleines de grands mystères, d’énigmes qui ont attiré la curiosité de civilisations entières. Et nous n’avons toujours pas de réponse pour beaucoup d’entre eux.

Nous avons décidé d’ordonner les catastrophes possibles du plus fréquent au moins fréquent. Les tremblements de terre sont à l’ordre du jour, tandis que le bombardement d’astéroïdes est moins probable. Il faut aussi prendre en compte les conséquences, le niveau de destruction de chacun, comme on l’a vu, les pandémies peuvent être catastrophiques, mais elles sont bien plus fréquentes qu’on ne le pensait jusqu’à l’arrivée du COVID-19, bien sûr dans une moindre mesure et non il affecte généralement les pays développés.

L’échelle entre la puissance de destruction et la probabilité de subir chacune de ces catastrophes apparaît très clairement dans l’affiche créée par le Docteur en physique quantique Dominic Walliman ce qui l’explique dans cette vidéo (The Map of Doom). Vous pouvez l’acheter et le mettre en poster sur le mur de votre chambre si vous êtes une personne avec un excès de positivité (il y a aussi un poster sur la science et des mathématiques moins sinistres)

Voici l’intrigue complète avec les risques / décès attendus d’autres catastrophes : tremblements de terre, tsunamis, impacts d’astéroïdes et super volcans. Puis toutes les menaces existentielles bostromiennes. pic.twitter.com/BzvavNWz9j – Dominic Walliman (@DominicWalliman) 4 décembre 2020

Pandémies

Au 2 mai 2021, Statista estime les décès dus au COVID-19 à 3,2 millions, il s’agit sans aucun doute de l’une des plus grandes catastrophes vécues par l’humanité au 19e siècle. Cette pandémie a causé des morts et une crise internationale majeure, sans oublier l’inégalité évidente entre pays riches et pays pauvres où les soins médicaux et la portée des traitements et des vaccins sont moindres.

Cependant, les progrès scientifiques, le système de communication mondial ont obtenu un résultat bien inférieur à celui attribué à une autre grande pandémie, la soi-disant “grippe espagnole” qui a fait 50 millions de morts en 1918, contemporain de la Première Guerre mondiale.

Le coronavirus semble nous avoir pris par surprise, mais les pandémies sont une menace plus fréquente que nous ne le soupçonnons. On estime qu’il y a en moyenne 3 tous les 100 ans, avec des intensités différentes. Le pire, c’est que cette fréquence semble se raccourcir, au cours des 20 dernières années le monde a souffert :

L’épidémie de SRAS 2002-2004 L’épidémie de MERS – COVID détecté pour la première fois en 2012 et qui a voyagé entre les pays Ebola qui a fait tant de bruit en Espagne en 2014 Sida ou VIH Il a déjà fait plus de 35 millions de morts depuis sa découverte.

Toutes ces maladies et bien d’autres sont connues depuis longtemps, mais elles ont créé des flambées très dangereuses et mortelles ces dernières années. Ils n’ont pas été aussi bien connus dans les médias, et certains semblent que nous les avons déjà oubliés, mais ils ont causé beaucoup de douleur.

Tremblements de terre

Chaque année plus de cent mille tremblements sont perçus par la population en un point du monde, soit environ trois cents par jour. Cela peut sembler exagéré, mais si nous regardons le site Web de l’United States Geological Survey. La plupart sont de petits tremblements, une frayeur qui est vite oubliée sans aucun dommage matériel ou personnel, mais quand une forte arrive…

Wikipédia nous donne une autre image, en 2020 il y a eu plus de 13.000 tremblements de terre, dont 9 d’échelle 7. Le plus dangereux était dans la mer Egée, faisant 119 morts entre l’Egypte et la Grèce.

La croûte de notre planète est constituée de plaques en mouvement et lorsqu’elles se déplacent les unes contre les autres, l’énergie potentielle s’accumule. Lorsque l’énergie ne peut plus être contenue, elle explose et des ondes sismiques sont expulsées, secouant violemment la planète. Mais le danger de tremblements de terre va de pair avec d’éventuels tsunamis, une autre grande menace pour des millions de vies.

Sans aucun doute, l’une des catastrophes qui a causé le plus de terreur au monde ces dernières années a été le tremblement de terre de Fukushima en 2011. N’oublions pas non plus le tremblement de terre en Haïti en 2010. Cependant, la seule partie positive que nous pouvons voir des tremblements de terre est qu’ils ne pas Ils se produisent dans toutes les parties de la planète, ils sont plus fréquents dans certaines régions où, avec l’aide internationale et les progrès de l’ingénierie, des bâtiments résistants pourraient être construits et le nombre de morts réduit.

Tempête solaire

Tout notre système de communication, grâce auquel vous pouvez lire ce joyeux article, s’effondrerait si le Soleil nous envoyait une tempête solaire. Les réseaux électriques, les systèmes GPS, les transports, Internet et un million d’emplois s’effondreraient face à une tempête solaire comme celle de 1859.

Connue sous le nom de tempête Carrington, du nom de l’astronome Richard Carrington qui a étudié les relations entre l’activité solaire et les altérations géomagnétiques de la Terre, il s’agit de la plus grande tempête solaire enregistrée dans l’histoire et de la panne technologique qui durera des années.

Une tempête solaire se produit lorsque notre étoile libère l’énergie magnétique qu’elle a accumulée dans son atmosphère, comme des millions de bombes à hydrogène explosant en même temps, c’est une éruption solaire. La magnétosphère terrestre nous protège de ces radiations, si elles sont petites, en les détournant vers les pôles et en provoquant les fameuses aurores boréales qui sont des altérations du champ magnétique provoquées par le vent solaire frappant l’atmosphère et que vous ne verrez jamais avec le même encore du romantisme.

Ces éruptions solaires peuvent brûler nos systèmes électriques, satellites et autres mécanismes à haute tension dont nous dépendons pour ne jamais remonter au Moyen Âge. Ces éruptions ne durent qu’un ou plusieurs jours, mais elles peuvent être très destructrices et une étude récente a calculé que les pires éruptions se répètent généralement tous les 25 ans, c’est-à-dire qu’elles sont plus fréquentes qu’on ne le pense. Le dernier en 2012 dont on s’est débarrassé de justesse. Plusieurs équipes de recherche étudient le Soleil et ces types de risques tels que le Observatoire solaire héliosphérique (SOHO), l’Observatoire de la dynamique solaire (SDO) ou la mission européenne Orbiteur solaire.

Astéroïdes

La menace posée par la chute d’un gros astéroïde sur Terre a beaucoup fait parler d’elle dans les films. Il y a 66 millions d’années, des dinosaures sont morts de l’impact d’un astéroïde et des catastrophes naturelles que ce phénomène a déclenchées à travers la planète.

Ce n’est pas une menace avec laquelle nous vivons tous les jours de notre vie parce que la probabilité de mourir de quelque chose comme ça est très faible. Selon la NASA, la probabilité qu’un astéroïde assez gros pour détruire une ville frappe la Terre est de 0,1% chaque année. Si quelqu’un touche la Terre, il y a 70 % de chances qu’il atterrisse dans l’océan et 25 % de chances qu’il atterrisse dans une zone relativement peu peuplée. A cela il faut ajouter sa taille, les plus petits se désagrègent en traversant l’atmosphère, les plus gros comme celui de 5 km de large qui a tué les dinosaures a 0,000001% de chance de nous atteindre.

Ils sont rares mais très destructeurs, détruisant le territoire sur lequel ils s’écrasent et font des ravages dans une grande partie des environs, sa puissance la plus dévastatrice réside dans les conséquences de son impact comme les tsunamis s’ils tombent dans l’eau, le pôle qu’il génère lorsqu’il entre en collision avec la Terre qui s’étend à travers la stratosphère, couvrant la Terre et bloquant l’entrée de la lumière du soleil, de sorte que les ressources diminueraient et que la pauvreté augmenterait, la faim et les conflits entre pays grandirait à se battre pour ces quelques ressources. Semblable à un supervolcan

Les habitants de vastes régions du Japon ont eu droit à un spectacle de lumière spectaculaire aux premières heures de dimanche, grâce à ce que l’on pense être un météore. pic.twitter.com/r0HfI082SK – NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) 30 novembre 2020

Heureusement, les scientifiques étudient différents moyens de détection et de prévention contre un éventuel impact d’astéroïde. Les détecter à temps pour les empêcher de nous parvenir est très compliqué, depuis 1988, plus de 1 200 astéroïdes de plus d’un mètre sont entrés en collision avec la Terre et seulement cinq ont été détectés avant d’entrer dans l’atmosphère. Nous vous en dirons plus sur les projets en cours pour « sauver la Terre d’Armageddon » dans cet autre rapport.

Supervolcans

Ses conséquences sont similaires à celles des astéroïdes. Ce sont des catastrophes naturelles rares mais très dévastatrices. Il y a environ 20 supervolcans connus sur Terre, dont les éruptions majeures se produisent tous les 100 000 ans environ.

Le dernier était le mont Toba en Indonésie. Ce volcan qui possède une chambre magmatique mille fois plus grande que celle d’un volcan conventionnel et a donc les pires éruptions sur Terre. Il y a 75 000 ans, il a joué un rôle dans un cataclysme réduisant la température de la planète entre 4 et 5 degrés Celsius avec tout ce que cela implique, faim, inégalités, déséquilibre de la nature.

Un volcan est considéré comme dormant ou dormant s’il n’a pas eu d’activité au cours des 10 000 dernières années avec des fumerolles ou des sources chaudes. D’un autre côté, si la dernière éruption enregistrée date d’avant les 25 000 dernières années, le volcan est considéré comme éteint, même s’il n’est pas possible d’affirmer à 100% qu’ils ne peuvent pas se réveiller à nouveau. L’homme ne peut pas faire grand-chose pour éviter ces catastrophes, si ce n’est d’être vigilant pour évacuer au plus vite les populations avoisinantes et créer une industrie agricole et d’élevage résistante aux grands changements provoqués par quelque chose comme ça.

Le prochain âge glaciaire

Mettre fin à cette revue des catastrophes possibles que nous pouvons subir en tant qu’habitants de cette merveilleuse planète est la prochaine ère glaciaire. Oui, nous avons parlé du réchauffement climatique dû aux actions humaines, mais il est également possible que l’humanité se retrouve confrontée à une ère glaciaire comme l’ère glaciaire.

Nous sommes dans une étape chaude, entre deux périodes glaciaires, exactement environ 11 000 ans depuis la dernière période glaciaire. Les chercheurs ont déterminé que 100 000 ans s’écoulent entre un stade froid et un autre, nous sommes donc encore loin du suivant.

En 2016, une équipe du Université de Cardiff ont présenté une étude en géologie où ils ont déterminé que les océans étaient un agent important du refroidissement de la Terre qui absorbe le CO2 de l’atmosphère, réduisant la température et formant plus de calottes glaciaires jusqu’à ce qu’elles couvrent presque toute l’Amérique du Nord, l’Europe et l’Asie. On pourrait dire que les océans respirent et lorsqu’ils rejettent du CO2, ils chauffent la Terre et la glace disparaît.

Cette respiration est de plus en plus lente, car avant la “Transition du Pléistocène moyen”, une période glaciaire était séparée de la suivante de 40 000 ans, maintenant cette période intermédiaire est plus longue et nous ne savons pas comment sera la Terre lorsque la prochaine arrivera.