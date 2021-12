Mendilibar entre dans l’histoire du football espagnol

29/12/2021 à 20h50 CET

Le désormais coach d’Alavés, José Luis Mendilibar, est devenu le premier entraîneur à gérer jusqu’à trois équipes basques en Liga dans toute l’histoire de la compétition. Après ses étapes à l’Athletic Club (2005) et à Eibar (2015-2021), il entame une nouvelle aventure à Mendizorroza.

Le Biscayen, qui a été licencié à Eibar après avoir terminé la relégation à LaLiga Smartbank la saison dernière, Il est l’un des entraîneurs les plus expérimentés de la catégorie la plus élevée : il est actuellement onzième du classement avec 436 matches.

L’ancien également UD Levante pourrait bientôt dépasser Ernesto Valverde (443) et se placer dans le TOP-10, composé des entraîneurs suivants : Aragonés (757), Irureta (612), Miguel Muñoz (608), Víctor Fernández (544), Clemente (511), Caparrós (510), Daucik (488), Toshack (480) et Domingo (455).

Alavés, à la recherche d’une bonne dynamique

L’équipe de Mendizorroza est dans la zone chaude du tableau avec 15 points, un de plus que Cadix, avant-dernière, et avec le même nombre d’unités qu’Elche, qui marque la première position de salut.

Ceux de Mendilibar accueillent la Real Sociedad lors du premier match de 2022 et de la première journée du deuxième tour de LaLiga. Il aura également un calendrier d’entrée exigeant : Real Sociedad (C), Athletic Club (C), Betis (F) et FC Barcelona (C).