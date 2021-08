Mendirroza, la première pierre du projet 2.0 de Carlo Ancelotti

14/08/2021 à 11h00 CEST

Le Real Madrid 2.0 de Carlo Ancelotti commence son voyage dans la saison 2021/22 avec une visite à Mendizorroza. Après un été marqué par le départ de Sergio Ramos au PSG, en plus de celui de Varane à Old Trafford, et jeà l’arrivée d’un David Alaba qui peut être l’une des pièces les plus importantes de l’équipement blanc, l’équipe de la capitale veut reconquérir le trône de LaLiga.

Les madridistas, quoi ils rêvent de pouvoir faire venir Mbappé avec l’arrivée de Leo Messi dans la capitale parisienne, commencent officiellement avec peu de certitudes et beaucoup de doutes : l’équipe n’a pas montré de bons sentiments pendant la pré-saison. Maintenant sans Zidane sur les bancs et après une saison blanche, Le Real Madrid veut à nouveau dominer en Espagne et en Europe avec Carlo Ancelotti.

L’Italien a apporté le tant attendu Dixième et construit une équipe particulièrement compétitive avec des personnalités telles que Cristiano Ronaldo, Benzema, James, Kroos, Modric, Ramos, Carvajal, Marcelo, etc.. Il connaît bien le club et fait partie des dirigeants qui travaillent le mieux avec peu de moyens. Parce que les blancs ont à peine été renforcés et ont laissé s’échapper deux acteurs clés comme Sergio Ramos et Raphael Varane.

Récupérer les joueurs clés

L’un des principaux défis de Carlo Ancelotti est de récupérer la meilleure version de certaines pièces telles que celles de Marco Asensio, Isco, Ceballos, Carvajal, Marcelo ou Odriozola et redevenir une équipe dangereuse.. En attendant de résoudre certains futurs comme ceux de Martin Odegaard, Luka Jovic, Gareth Bale ou Jesús Vallejo, Le Real Madrid rend visite à un Alavés qui veut donner la cloche le premier jour.

Les Blancs, malgré tout et avec les absences de Kroos, Ceballos, Mendy, Carvajal et Odriozola, sont favoris à la victoire : sur leurs cinq dernières visites à Mendizorroza, ils ont remporté à quatre reprises les trois points. Depuis le retour d’El Glorioso en Liga, a gagné dans huit des dix matchs en tête-à-tête.