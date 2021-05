Mendocino, Californie, le propriétaire du café facture des frais supplémentaires pour le théâtre de masques et la signalisation de la vertu – RedState ⋆ .

J’aime cela. Je me rendrai dans le nord de l’État la semaine prochaine et j’aurai peut-être besoin d’intervenir pour soutenir ce propriétaire de petite entreprise conscient.

Les clients d’un café du nord de la Californie ont été surpris lundi matin après avoir eu un aperçu de la nouvelle politique du magasin qui les a accueillis à la porte. « 5 $ DE FRAIS AJOUTÉS AUX COMMANDES PASSÉES TOUT EN PORTANT UN MASQUE FACIAL », lit-on sur l’affiche sur la vitre du Fiddlehead’s Cafe à Mendocino. Un deuxième panneau avec le même mémo a été localisé près du registre.

Selon le Press Democrat, le propriétaire du Fiddlehead Cafe, Chris Castleman, a été condamné à une amende par le comté de Mendocino pour ne pas s’être conformé aux protocoles de l’État COVID-19 et a choisi de fermer son entreprise plutôt que de se conformer aux restrictions, notamment en obligeant ses employés à masquer la police.

“Je ne vais pas dire à mes employés de faire quoi que ce soit”, a-t-il alors déclaré. « C’est entre eux et le comté. En général, la position que j’ai sur tout cela est une question de responsabilité personnelle et de choix personnel. Il ne s’agit pas pour moi d’être officier de police.

Castleman fait écho au sentiment de Baret Lepejian de Tinhorn Flats à Burbank, en Californie, et de tant de petits propriétaires de restaurants dans tout l’État, et sa réponse était une mesure de son défi à ne pas se conformer. Maintenant que Castleman a rouvert, il semble continuer dans cette veine.

Juste en dessous des gros caractères se trouvaient deux notes supplémentaires sur l’affiche qui avertissaient les invités s’ils étaient «pris à se vanter» de leurs vaccins «des frais supplémentaires de 5 $» seraient ajoutés à leur facture. Le panneau affirme que les frais seront reversés à des associations caritatives locales aidant les victimes de violence domestique. (Auparavant, Fiddlehead’s Cafe avait un deuxième panneau sur sa devanture qui circulait sur les réseaux sociaux et disait « Obtenez votre carte de vaccin COVID-19 gratuite ici ! » Le panneau a depuis été supprimé.)

Je n’ai aucune idée de ce que c’est dans d’autres parties du pays, mais ici en Californie, si les gens ne publient pas sur les réseaux sociaux au sujet de leur vaccin, ils expriment à quel point ils sont préoccupés par le fait que d’autres personnes se fassent vacciner – ce qui n’est vraiment pas Leurs affaires. Alors, bravo à Castleman pour avoir embroché le signal de vertu rampant qui accompagne tout ce théâtre COVID. Nous sommes passés de «15 jours pour ralentir la propagation» à «100 façons de vacciner Virtue-Signal».

C’est nauséabond.

Le comté de Mendocino compte 86 749 habitants et, selon le système de suivi des vaccins de California for All, un peu plus de 20 000 habitants ont été totalement ou partiellement vaccinés. Le comté est actuellement dans le niveau jaune du système de code couleur de la Californie pour la réouverture, bien que le gouverneur Gavin Newsom promette que l’ensemble de l’État connaîtra une réouverture complète le 15 juin.