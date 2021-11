Mendy, accusé de deux autres accusations de viol

16/11/2021

Act à 12h58 CET

Le footballeur de Manchester City, Benjamin Mendy, reçu ce mardi deux autres chefs d’accusation de viol, tel que rapporté par PA Media.

Ils s’ajoutent aux quatre que j’avais déjà, plus une autre accusation d’abus sexuel, qui depuis le 27 août dernier le maintient en détention en prison. Le footballeur français ne sortira de prison, au moins, qu’une fois le procès terminé.

Les charges retenues contre le joueur ne blâment pas de facto le joueur, mais elles montrent que l’accusation dispose de preuves suffisantes pour étayer ses allégations. La résolution finale sera le 24 janvier, date choisie pour la fin de l’essai.

Les crimes dont il est accusé auraient été commis entre octobre 2020 et août 2021.

Les deux nouvelles accusations ajoutent encore plus de gravité à la situation du footballeur, qui est suspendu de son emploi et de son salaire par Manchester City dès le jour de son arrestation. En fait, le club a refusé de répondre aux questions sur le cas de Mendy lors d’une conférence de presse, et le profil du joueur a été supprimé du site officiel du club, ainsi que des magasins officiels et de toute chaîne liée à l’entité.