Mendy et Casemiro ont le meilleur ratio de victoires parmi les joueurs de base

Le retour à l’action de Casemiro contre Cadix a coïncidé avec une victoire vitale 0-3 à l’extérieur alors que le Real Madrid continue de se battre pour la Liga dans une course serrée avec Barcelone et l’Atletico Madrid. La victoire était la 27e victoire de la saison des Blancos en 44 matches toutes compétitions confondues. Cela donne aux hommes de Zidane un pourcentage de victoire de 61% cette saison. En regardant les membres principaux de l’équipe sur la base des onze joueurs qui ont accumulé le plus de minutes, Casemiro et Mendy ont remporté le plus grand nombre de matchs dans lesquels ils ont participé.

Les deux joueurs avec le pourcentage de victoires le plus élevé sont chacun parmi les plus solides défensivement de l’équipe. Ils ont été essentiels à la progression du Real Madrid vers les dernières étapes de la Ligue des champions et sont toujours en lice au niveau national. Mendy en particulier possède un bilan très impressionnant en Liga n’ayant perdu que trois matchs (!) En 50 matchs au total depuis qu’il a rejoint le club.

Mendy et Casemiro seront tous deux des facteurs déterminants et clés pour aider le Real Madrid à naviguer dans la dernière partie de la saison alors que le club poursuit ce qui semblait improbable à différents moments de la campagne en cours.