Mendy rejoint l’équipe du Real Madrid à l’entraînement

Steve Kerr veut continuer à étendre sa légende en tant qu’entraîneur et se présente comme le principal candidat pour ouvrir une nouvelle étape dans Basket-ball américainl. L’objectif du nouvel entraîneur sera de mener l’équipe à l’or olympique à Paris 2024 et il n’y a pas peu de candidats pour le poste, puisqu’Eric Spoelstra a également […] More