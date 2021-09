Mendy souffre d’une blessure musculaire, sera absent trois semaines – rapport

in

L’arrière gauche du Real Madrid, Ferland Mendy, a subi une autre blessure, cette fois un problème musculaire qui le maintiendra hors de l’équipe pendant les trois prochaines semaines, selon un rapport publié ce matin sur MARCA.

Mendy s’était remis d’une blessure très problématique au bas de la jambe, mais il est retombé juste avant le match contre le Celta Vigo, alors qu’il aurait dû faire son retour dans l’équipe et aussi sur le terrain de jeu.

Le défenseur français devra retrouver forme, confiance et condition physique une fois qu’il pourra à nouveau s’entraîner, étant donné qu’il n’a effectué aucune sorte de pré-saison avec ses coéquipiers. Cela signifie qu’il faudra un certain temps avant qu’il puisse réellement contribuer et avoir un impact.

Lorsqu’il sera en bonne santé, Mendy devrait être le partant incontesté à l’arrière gauche, tandis que Nacho, Marcelo et Miguel s’affronteront pendant quelques minutes lorsqu’il sera absent.