Meng’er Zhang, star de ‘Shang-Chi’, veut une série dérivée de Xialing sur Disney + (exclusif)

Shang-Chi et la légende des dix anneaux est maintenant disponible sur Disney+, et la star Meng’er Zhang espère que ce ne sera pas la dernière fois qu’elle apparaîtra sur le service de streaming. Dans une interview exclusive avec PopCulture.com à propos de la sortie de la vidéo personnelle, Zhang a déclaré qu’elle avait entendu les espoirs des fans pour l’avenir de son personnage. Elle admet qu’après toute la ferveur des fans, elle espère que Xu Xialing pourrait également avoir une sorte de spin-off.

Zhang a admis qu’elle avait vu les réactions des médias sociaux à Shang-Chi – en particulier à son personnage, la sœur de Shaun (Simu Liu), Xu Xialing. « J’ai aussi lu beaucoup de commentaires et de messages de fans qu’ils demandent [a] Spectacle Disney+ pour Xialing. Je veux dire, je veux ça aussi ! J’adore cette idée, car je pense que Xialing a beaucoup plus à explorer, et l’organisation des 10 Anneaux – elle est maintenant la nouvelle leader en ce moment. Que se passe-t-il ensuite ? Droit?! »

Zhang n’est pas seul – à partir de début octobre, les discussions entre les fans se sont transformées en rumeurs selon lesquelles Marvel Studios développait une série dérivée centrée sur Xialing en tant que leader des Dix Anneaux. La « rumeur » est ténue et Marvel Entertainment n’a rien annoncé d’officiel, mais cela a quand même donné lieu à de nombreuses discussions sur les réseaux sociaux.

« Pouvons-nous réellement organiser un tournoi d’arts martiaux cette fois ??? Ensuite, nous pourrons avoir des introductions à des personnages sympas de Marvel », a proposé un commentateur sur Reddit. Un autre a ajouté: « Si Marvel résout les problèmes dans les émissions D +, ce sera la meilleure chose qui puisse arriver au MCU. Le fait qu’Agatha, Xialing et d’autres aient le temps d’explorer leurs propres histoires est incroyable et fera les films suivants mieux. Démarrer Shang-Chi 2 avec un ensemble de personnages plus fort lui donnera automatiquement un énorme coup de pouce. En parlant de Shang-Chi, il doit faire une apparition ici, n’est-ce pas ? »

Pour ceux qui ont besoin d’un rappel, Xialing a pris le contrôle de l’organisation Ten Rings de son père, Wenwu à la fin du film dans l’une des scènes post-crédit les plus flamboyantes de l’histoire du MCU. Il incluait même une lecture de carte de titre : « Les Dix Anneaux reviendront. » Alors que Shaun lui-même semble graviter vers les Avengers, sa sœur a beaucoup à faire avec un réseau d’espionnage mondial.

Quant à Zhang elle-même, prendre la tête d’une émission télévisée serait un grand pas pour l’actrice après son ascension fulgurante sur la liste A. Zhang a étudié le théâtre et la scénographie pendant des années en Chine et en Russie, et n’a trouvé sa place dans le casting de Shang-Chi que grâce à un casting à l’aveugle. L’actrice est avide de toutes les opportunités futures que le MCU peut lui offrir.

Shang-Chi et la Légende des Dix Anneaux est maintenant diffusé sur Disney+ et est également disponible sur Blu-ray et DVD avec une multitude de fonctionnalités spéciales. Jusqu’à présent, il n’y a eu aucune annonce officielle concernant un spin-off, ni même une suite directe pour Shang-Chi.

